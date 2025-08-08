В Самарской области пройдет внедорожный фестиваль "На пределе"

16 августа село Кошки Самарской области станет центром притяжения для любителей экстрима и мощной техники. Внедорожный фестиваль "На пределе" объединит гонки по бездорожью и соревнования по квадроспорту .
Организаторы — "Партизаны 4×4 Тольятти", Российское военно-историческое общество, Stels offroad Самара, Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям по Самарской области и ДОСААФ — объединили усилия, чтобы создать уникальное событие для участников и зрителей.
Ареной соревнований станет танковый полигон. Владельцы квадроциклов смогут испытать свои силы в трех соревновательных группах (400-700 куб. см, 800-1000 куб. см), а автомобили 4×4 будут разделены на пять групп — "Стандарт", "Подготовленные", "ТР-С", "ТР-1" и "Абсолют".
Особое внимание будет уделено юным гонщикам — для них организованы отдельные заезды на квадроциклах с разделением по возрасту и объему двигателя.
Помимо соревнований, зрителей ждет насыщенная развлекательная программа: выставка оружия, показательные выступления от пожарных и МВД, а также уникальная возможность бесплатно прокатиться на легендарном военном КамАЗе и настоящем танке.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????