Общество

В Самарской области пройдет внедорожный фестиваль "На пределе"

16 августа село Кошки Самарской области станет центром притяжения для любителей экстрима и мощной техники. Внедорожный фестиваль "На пределе" объединит гонки по бездорожью и соревнования по квадроспорту .

Организаторы — "Партизаны 4×4 Тольятти", Российское военно-историческое общество, Stels offroad Самара, Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям по Самарской области и ДОСААФ — объединили усилия, чтобы создать уникальное событие для участников и зрителей.

Ареной соревнований станет танковый полигон. Владельцы квадроциклов смогут испытать свои силы в трех соревновательных группах (400-700 куб. см, 800-1000 куб. см), а автомобили 4×4 будут разделены на пять групп — "Стандарт", "Подготовленные", "ТР-С", "ТР-1" и "Абсолют".

Особое внимание будет уделено юным гонщикам — для них организованы отдельные заезды на квадроциклах с разделением по возрасту и объему двигателя.

Помимо соревнований, зрителей ждет насыщенная развлекательная программа: выставка оружия, показательные выступления от пожарных и МВД, а также уникальная возможность бесплатно прокатиться на легендарном военном КамАЗе и настоящем танке. 

