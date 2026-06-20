В Самаре вынесли приговор члену банды мошенников, ограбивших самарскую пенсионерку на 421 млн рублей

Самарский районный суд Самары вынес приговор в отношении участника преступного сообщества, совершавшего мошеннические действия в отношении четырех потерпевших, в том числе, экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

П., признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ. С учетом заключения досудебного соглашения и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличия на иждивении четверых малолетних детей, в соответствии со ст. 69 УК РФ П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год.

Гражданские иски двух потерпевших удовлетворены, еще три гражданских иска переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В собственность государства у П. изъяты: автомобиль Chevrolet KL1J Cruze, сотовые телефоны "Ксенум", "iPhone 13 Pro" и "Redmi". Арест на имущество сохранен до исполнения приговора суда в части возмещения ущерба по гражданским искам.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, по данным следствия, с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. руководитель структурного подразделения преступного сообщества и шесть его участников на территории Самары и Москвы вводили в заблуждение граждан и под предлогом сохранения накоплений посредством перевода на "безопасный счет" незаконно завладевали их деньгами.

71-летняя Ольга Серова пришла в банк, где попыталась получить 350 млн руб. и 800 тыс. долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, вскоре она передала все средства аферистам.

Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию.

Помимо Серовой, злоумышленникам удалось обмануть еще четырех граждан. Общая сумма похищенного составила более 478 млн рублей.

Дело в отношении иных неустановленных следствием участников преступного сообщества, в том числе его организатора, выделено в отдельное производство.