Две ведущие компании Самарской области стали участниками федерального проекта "Производительность труда"

В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности реального сектора экономики. Сразу два предприятия региона — АО "Купинское" и МП "ТТУ" — официально присоединились к федеральному проекту "Производительность труда", реализуемому в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Новые партнеры проекта представляют ключевые, хотя и принципиально разные, секторы регионального хозяйства, что наглядно показывает межотраслевой характер инструментов бережливого производства.

Акционерное общество "Купинское" (с. Купино, Безенчукский район) является системообразующим сельхозпроизводителем в южной части области. Специализация предприятия — полный цикл производства животноводческой продукции: от выращивания крупного рогатого скота до выпуска пастеризованного молока и высококачественной мраморной говядины.

Продукция АО "Купинское" не только представлена на прилавках местных торговых сетей, но и поставляется в социальные учреждения региона — школы, больницы и детские сады, обеспечивая продовольственную безопасность муниципалитетов.

Муниципальное предприятие "Тольяттинское троллейбусное управление" (МП "ТТУ") обеспечивает безопасные и регулярные перевозки десятков тысяч жителей Автограда, выполняя важнейшую социальную функцию по доставке горожан к местам работы, учебы и отдыха. Повышение качества пассажирских перевозок и модернизация транспортной системы в регионе — одна из ключевых задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Внедрение бережливых технологий начнется с отдельных пилотных потоков. Рабочие группы новых партнеров пройдут полный цикл обучения, примут участие в эталонных улучшениях на пилотных производственных потоках. В дальнейшем эти решения будут масштабированы на другие производства. Общее время, отведенное федеральным проектом на диагностику и внедрение, составляет полгода.

За это время более 3,5 тыс. сотрудников региональных предприятий прошли обучение принципам бережливых технологий. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства в регионе превысил 3 млрд рублей.

"Присоединение новых компаний из разных отраслей — от производства до сельского хозяйства и транспорта — подтверждает универсальность бережливых технологий. Бережливое производство помогает без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать издержки и укреплять позиции на рынке. А для жителей региона это означает доступные цены, качественные товары и надежную работу транспорта", — подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.