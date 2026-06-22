Дети‑сироты из Безенчукского района получат жилье

Нарушение жилищных прав детей‑сирот выявила прокуратура Безенчукского района. Несмотря на включение их в список нуждающихся, положенное жилье им своевременно не предоставили.
"В ходе проверки установлено, что 8 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, включены в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением. Однако положенное жилье им не предоставлено своевременно," — уточнили в надзорном ведомстве.
После подачи исковых заявлений в суд требования прокуратуры были удовлетворены. Исполнение решений находится под контролем прокуратуры.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???