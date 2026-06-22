Дети‑сироты из Безенчукского района получат жилье

Нарушение жилищных прав детей‑сирот выявила прокуратура Безенчукского района. Несмотря на включение их в список нуждающихся, положенное жилье им своевременно не предоставили.

"В ходе проверки установлено, что 8 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, включены в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением. Однако положенное жилье им не предоставлено своевременно," — уточнили в надзорном ведомстве.

После подачи исковых заявлений в суд требования прокуратуры были удовлетворены. Исполнение решений находится под контролем прокуратуры.