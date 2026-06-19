Жительница Самарской области отсудила деньги за несостоявшийся концерт народного артиста

Мировой суд Чапаевска встал на сторону потребителя в споре с ООО "Рокфест", которое отменило концерт Стаса Михайлова, запланированный на 22 апреля 2024 года. Об сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Гражданка приобрела билеты на концерт артиста в подарок родственникам к 8 Марта. Мероприятие сначала неоднократно переносили, а потом вовсе отменили. На протяжении двух лет женщина безуспешно добивалась возврата средств от организатора.
Ситуация разрешилась после обращения в Роспотребнадзор. Ведомство провело проверку и поддержало иск в суде. Суд признал поведение организатора грубым нарушением прав потребителя и частично удовлетворил иск.
С ООО "Рокфест" взысканы: полная стоимость билетов; неустойка за просрочку возврата; возмещение убытков; компенсация морального вреда; штраф в размере 67 500 руб. за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.
Решение пока не вступило в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???