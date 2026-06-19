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Суды Происшествия

Жительница Самарской области отсудила деньги за несостоявшийся концерт народного артиста

ЧАПАЕВСК. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мировой суд Чапаевска встал на сторону потребителя в споре с ООО "Рокфест", которое отменило концерт Стаса Михайлова, запланированный на 22 апреля 2024 года. Об сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Гражданка приобрела билеты на концерт артиста в подарок родственникам к 8 Марта. Мероприятие сначала неоднократно переносили, а потом вовсе отменили. На протяжении двух лет женщина безуспешно добивалась возврата средств от организатора.

Ситуация разрешилась после обращения в Роспотребнадзор. Ведомство провело проверку и поддержало иск в суде. Суд признал поведение организатора грубым нарушением прав потребителя и частично удовлетворил иск.

С ООО "Рокфест" взысканы: полная стоимость билетов; неустойка за просрочку возврата; возмещение убытков; компенсация морального вреда; штраф в размере 67 500 руб. за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Решение пока не вступило в законную силу.

Гид потребителя

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