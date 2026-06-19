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Суды Происшествия

В Самарской области сельчанин отправлен на исправительные работы за избиение жены друга

КОШКИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кошкинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ в отношении 39-летнего мужчины.

Согласно материалам дела, в марте 2026 г. в вечернее время 39-летний гость хозяина дома во время совместного распития алкоголя поссорился с его женой. В ходе конфликта злоумышленник причинил женщине различные травмы, которые зафиксировали прибывшие по вызову свидетелей медики, в том числе вырвал клок волос и повредил руками ротовую полость.

После драки мужчина убежал. Однако полицейские задержали и доставили ранее судимого, не отбывшего наказание за грубое нарушение ПДД РФ и оскорбление должностного лица сельского жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей и возместил причиненный вред денежной компенсацией в размере 10 тыс. рублей. Стороны заявили о примирении: женщина попросила не наказывать мужчину строго, так как ранее они находились в дружеских отношениях и подобного поведения друг мужа не допускал.

Суд, с учетом не отбытого ранее наказания, назначил дебоширу 6 месяцев 20 дней исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также лишил его права управления транспортными средствами на 2 месяца 7 дней. Приговор вступил в законную силу.

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