В Самарской области сельчанин отправлен на исправительные работы за избиение жены друга

Кошкинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ в отношении 39-летнего мужчины.
Согласно материалам дела, в марте 2026 г. в вечернее время 39-летний гость хозяина дома во время совместного распития алкоголя поссорился с его женой. В ходе конфликта злоумышленник причинил женщине различные травмы, которые зафиксировали прибывшие по вызову свидетелей медики, в том числе вырвал клок волос и повредил руками ротовую полость.
После драки мужчина убежал. Однако полицейские задержали и доставили ранее судимого, не отбывшего наказание за грубое нарушение ПДД РФ и оскорбление должностного лица сельского жителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей и возместил причиненный вред денежной компенсацией в размере 10 тыс. рублей. Стороны заявили о примирении: женщина попросила не наказывать мужчину строго, так как ранее они находились в дружеских отношениях и подобного поведения друг мужа не допускал.
Суд, с учетом не отбытого ранее наказания, назначил дебоширу 6 месяцев 20 дней исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а также лишил его права управления транспортными средствами на 2 месяца 7 дней. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???