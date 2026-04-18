За сутки в Самарской области пожарные 23 раза выезжали на тушение травы

За прошедшие сутки в результате палов сухой травы произошло 23 пожара в Самарской области.

Так, в с. Исаклы горел неэксплуатируемый частный дом на площади 100 кв. м. и сухая трава на площади 100 кв. м.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 46 пожаров. Самые крупные из них в с. Подстепки, где горел дачный дом и хозпостройки на площади 150 кв. м, и в Большеглушицком районе: горел мусор отдельными очагами на площади 150 кв.м