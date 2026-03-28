На пожаре в Кинель-Черкасском районе погибла женщина

В пятницу, 27 марта, около 21:30 в с. Тимашево Кинель-Черкасского района по ул. Чкалово начался пожар в частном доме.

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС и ГУ МЧС России по Самарской области.

По прибытии на место установлено, что горит дом на площади 80 кв. метров. Пожар был локализован в 21:46 и полностью потушен в 00:53.

На пожаре обнаружено тело 71-летней женщины.



