Летом 2026 года "Т Плюс" заменит более 5 км тепловых сетей в Новокуйбышевске

Директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов в ходе традиционной пресс-конференции рассказал о планах по обновлению тепловых сетей в Новокуйбышевске. В мероприятии также приняли участие технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов, технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович, заместитель главы Новокуйбышевска по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев, заместитель руководителя департамента городского хозяйства Евгений Железнов, а также представители обслуживающих организаций города.
Летом 2026 года энергетики "Т Плюс" выполнят реконструкцию более 5 км тепловых сетей на девяти участках в Новокуйбышевске. Кроме того, запланирован ремонт 2,5 км коммуникаций при устранении повреждений, выявленных во время проведения гидравлических испытаний.
Для удобства горожан на всех участках плановых работ по реконструкции будут смонтированы резервные трубопроводы горячего водоснабжения. Это позволит провести обновление теплосети без отключений горячей воды.
Как и в прошлом году, подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду 2026–2027 годов будет оцениваться в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234.
"У нас выстроено конструктивное взаимодействие с администрацией города и обслуживающими организациями. Как результат, в прошлом году все управляющие компании выполнили обязательные технические мероприятия по подготовке к зиме, продемонстрировав наилучший показатель по региону", — отметил Марат Феткуллов.
Представители "Т Плюс" напомнили, что подготовка тепловых сетей города начнется уже через месяц. Так, с 11 по 13 мая традиционные гидравлические испытания пройдут в 68, 71, 72, 72а кварталах. С 25 по 31 мая энергетики проверят повышенным давлением тепловые сети Верхней зоны города, с 17 по 23 июня — коммуникации Нижней зоны. Это позволит выявить слабые места и более качественно подготовить теплосетевую инфраструктуру Новокуйбышевска к будущей зиме.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????