Сбер: ГигаЧат превратил "загадки космоса" в нейрокартины

Ко Дню космонавтики Сбер представит выставку нейрокартин "Загадки космоса". Какова природа темной материи, существует ли девятая планета Солнечной системы, что такое "Великие стены" космоса? Художественную интерпретацию наиболее популярных тайн Вселенной отразил в работах нейрохудожник Максим Мельников — уроженец Самары, лучший AI-фотограф мира по версии международного конкурса 35AWARDS в 2025 году. Выставка объединит искусство, науку и современные технологии: в основе работ лежат уникальные изображения, сгенерированные с помощью ИИ-помощника ГигаЧат на базе флагманских моделей от Сбера.

Интерактивным дополнением экспозиции станет созданный с помощью ГигаЧат подкаст, в котором ИИ-помощник ответит на вопросы о загадках космоса. Послушать его посетители смогут прямо во время просмотра выставки, перейдя по QR-кодам, размещенным рядом с каждой работой.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Космос часто метафорически характеризуют, как символ недостижимого, труднодоступного. Но именно стремление разгадать его загадки двигает человечество вперед. Сегодня технологии Сбера, в частности наш ИИ-помощник ГигаЧат, позволяют сделать следующий шаг: они уже помогают космонавтам на МКС вести бортовой журнал и личные дневники, а здесь, на Земле, — творить, визуализировать то, что пока не всегда поддается строгому научному объяснению. Выставка "Загадки космоса" — это диалог между художником, искусственным интеллектом и зрителем. Наука и искусство не противостоят друг другу, а вместе создают новые смыслы. И очень символично, что эта выставка, в первую очередь, пройдет в регионах Поволжья, неразрывно связанных с историей освоения космоса".

Нейрокартины впервые представят в двух регионах: Самарской (10 апреля) и Саратовской областях (12 апреля). Выставка станет частью экспозиций двух музеев: "Комплекс дачи К. П. Головкина" в Самаре и "Парк покорителей космоса" в Энгельсском районе. До конца года выставка пройдет и в других регионах Поволжья.

