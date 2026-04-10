ВТБ и OneTwoTrip узнали, куда россияне поедут на майские праздники

ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip изучили спрос на поездки в период майских праздников и выяснили, где россияне проведут праздничные выходные.

В 2026 году россияне отдыхают 1-3 и 9–11 мая, а при оформлении отпуска на период с 4 по 8 мая продолжительность каникул может составить до 11 дней.

По данным OneTwoTrip, самым популярным направлением на майские праздники стала Казань — на столицу Татарстана приходится 14,9% всех отельных бронирований. В пятерку также вошли Санкт-Петербург (13,8), Москва (11,4%), Нижний Новгород (4,5%) и Калининград (3%).

Кроме того, туристы планируют поездки в Краснодар (2%), Сочи (1,8%), Адлер (1,7%), Самару (1,6%) и Екатеринбург (1,4%).

При этом путешествия станут короче за счет небольшого количества выходных дней: средняя продолжительность бронирования отелей снизилась до 2,3 дня против 2,6 дня годом ранее. Средняя стоимость проживания осталась стабильной и составляет 10,4 тыс. рублей в сутки.

Аналитики ВТБ отмечают рост расходов россиян на путешествия в праздничные периоды. Так, в феврале и марте 2026 года (21-23 февраля и 7–9 марта) клиенты банка потратили на отели, ж/д и авиабилеты 1,8 млрд рублей. Общее количество транзакций составило 221 тыс., а средний чек — 8 тыс. рублей.

Наибольшие расходы традиционно приходятся на авиабилеты — 676 млн рублей (30 тыс. оплат, средний чек — 21 тыс. рублей). На отели клиенты потратили 624 млн рублей (86 тыс. оплат, средний чек — 7,1 тыс. рублей), а на железнодорожные билеты — 493 млн рублей (104 тыс. оплат, средний чек — 4,7 тыс. рублей).

