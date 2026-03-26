"Ростелеком" обеспечил интернетом 29 фельдшерско-акушерских пунктов Самарской области

"Ростелеком" построил цифровую инфраструктуру связи для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) губернии. Доступ к интернету получили 29 лечебно-профилактических учреждений. Работы выполнены в рамках реализации государственной программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области".
Специалисты "Ростелекома" проложили 28 километров волоконно-оптического кабеля в 13 районах региона.
Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Мы начали работу над проектом в июне 2023 года. За это время наши сотрудники обеспечили интернетом 88 фельдшерско-акушерских пунктов. Специалисты компании провели свыше 82 километров оптических линий, что позволило обеспечить медучреждения доступом к онлайн-сервисам — от телемедицины до электронного документооборота".
Цифровые технологии помогают врачам легко просматривать электронные архивы медданных, видеть результаты анализов и обследований, а пациентам — дистанционно записываться на прием и консультироваться с использованием электронных устройств.
Алексей Колесников, заместитель министра, руководитель департамента информатизации и организационной деятельности министерства здравоохранения Самарской области:
"Стабильное подключение к интернету в фельдшерских пунктах существенно повышает доступность врачебной помощи для жителей отдаленных сёл и деревень. Благодаря онлайн-системам пациенты могут получать телемедицинские консультации с узкопрофильными специалистами, не тратя время и средства на поездки в районные или областные центры. Такая организация медицинского обслуживания особенно важна для маломобильных пациентов и пожилых людей, поскольку позволяет им своевременно получать квалифицированную помощь и необходимые лекарства, не покидая пределов своего населенного пункта".
