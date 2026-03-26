Блогеры и историки сыграли в "Мир танков" в шоу-матч "Ростелекома" Сбер представил новое поколение ИИ-помощника ГигаЧат "Ростелеком" обеспечил интернетом 29 фельдшерско-акушерских пунктов Самарской области "ИИ-инженер" поможет Билайну экономить время специалистов и улучшать качество связи Названа стоимость скоростных катеров, которые закупят для навигации по Волге в Самаре

"Ростелеком" обеспечил интернетом 29 фельдшерско-акушерских пунктов Самарской области

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Ростелеком" построил цифровую инфраструктуру связи для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) губернии. Доступ к интернету получили 29 лечебно-профилактических учреждений. Работы выполнены в рамках реализации государственной программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Специалисты "Ростелекома" проложили 28 километров волоконно-оптического кабеля в 13 районах региона.

Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы начали работу над проектом в июне 2023 года. За это время наши сотрудники обеспечили интернетом 88 фельдшерско-акушерских пунктов. Специалисты компании провели свыше 82 километров оптических линий, что позволило обеспечить медучреждения доступом к онлайн-сервисам — от телемедицины до электронного документооборота".

Цифровые технологии помогают врачам легко просматривать электронные архивы медданных, видеть результаты анализов и обследований, а пациентам — дистанционно записываться на прием и консультироваться с использованием электронных устройств.

Алексей Колесников, заместитель министра, руководитель департамента информатизации и организационной деятельности министерства здравоохранения Самарской области:

"Стабильное подключение к интернету в фельдшерских пунктах существенно повышает доступность врачебной помощи для жителей отдаленных сёл и деревень. Благодаря онлайн-системам пациенты могут получать телемедицинские консультации с узкопрофильными специалистами, не тратя время и средства на поездки в районные или областные центры. Такая организация медицинского обслуживания особенно важна для маломобильных пациентов и пожилых людей, поскольку позволяет им своевременно получать квалифицированную помощь и необходимые лекарства, не покидая пределов своего населенного пункта".

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

