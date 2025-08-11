В центре Самары снесут 11 расселенных домов

Департамент управления имуществом ищет подрядчика, который снесет 11 расселенных домов. Речь идет об аварийных объектах капитального строительства. Из городской казны на эти цели выделяют 10,7 млн рублей.

В перечень объектов под снос вошли семь домов в Ленинском районе, по два — в Железнодорожном и Самарском:

Ленинский район, ул. Буянова, дом № 38-40 литера В

Ленинский район, ул. Самарская, дом № 88 литера Ж

Ленинский район, ул. Самарская, дом № 90 литеры В, В1

Ленинский район, ул. Самарская, дом № 90 литеры Д, Д1

Ленинский район, ул. Самарская, дом № 94 литеры Б, Б2

Ленинский район, ул. Самарская, дом № 96 литеры В, В1,В2,В3,в, в1

Ленинский район, ул. Ленинская, дом № 107 литеры А, А1,а, а1

Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом № 50, литеры А, А1,А2,а, а1,а2

Железнодорожный район, ул. Буянова, дом № 41, литера А

Самарский район, ул. Ленинская, дом № 42 литеры А, А1,А2

Самарский район, ул. Водников, дом № 69 литеры В

Победитель торгов определится после 20 августа. Срок исполнения контракта — до конца текущего года.