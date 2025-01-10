Губернатор утвердил новый список запретов для мигрантов в Самарской области

В Самарской области продолжат действовать ограничения на привлечение иностранных граждан к работе в некоторых сферах деятельности. При этом перечень расширили. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Федорищев.
Согласно документу, в 2025 году иностранцев нельзя будет нанимать на производства:
- продуктов питания: хлеба, кондитерских изделий, молочных и диетических продуктов, детского питания, соков;
- двигателей и турбин (кроме автомобильных, авиационных и мотоциклетных);
- насосов и компрессоров;
- частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов;
- беспилотных авиасистем;
- турбореактивных, реактивных и турбовинтовых двигателей.
Также мигрантам запретили заниматься ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов (в том числе космических), работать в торговле, такси, курьерами и в сфере образования, заниматься пассажирскими перевозками и научными исследованиями. Посмотрите весь список.
Такие меры власти объясняют необходимостью обеспечить безопасность граждан и защиту рынка труда Самарской области. Организациям дали три месяца на то, чтобы выполнить требования постановления губернатора.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!