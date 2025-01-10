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Губернатор Власть и политика

Губернатор утвердил новый список запретов для мигрантов в Самарской области

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжат действовать ограничения на привлечение иностранных граждан к работе в некоторых сферах деятельности. При этом перечень расширили. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

Согласно документу, в 2025 году иностранцев нельзя будет нанимать на производства:

  • продуктов питания: хлеба, кондитерских изделий, молочных и диетических продуктов, детского питания, соков;
  • двигателей и турбин (кроме автомобильных, авиационных и мотоциклетных);
  • насосов и компрессоров;
  • частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов;
  • беспилотных авиасистем;
  • турбореактивных, реактивных и турбовинтовых двигателей.

Также мигрантам запретили заниматься ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов (в том числе космических), работать в торговле, такси, курьерами и в сфере образования, заниматься пассажирскими перевозками и научными исследованиями. Посмотрите весь список

Такие меры власти объясняют необходимостью обеспечить безопасность граждан и защиту рынка труда Самарской области. Организациям дали три месяца на то, чтобы выполнить требования постановления губернатора.

 

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