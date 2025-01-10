Губернатор утвердил новый список запретов для мигрантов в Самарской области

В Самарской области продолжат действовать ограничения на привлечение иностранных граждан к работе в некоторых сферах деятельности. При этом перечень расширили. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Согласно документу, в 2025 году иностранцев нельзя будет нанимать на производства:

продуктов питания: хлеба, кондитерских изделий, молочных и диетических продуктов, детского питания, соков;

двигателей и турбин (кроме автомобильных, авиационных и мотоциклетных);

насосов и компрессоров;

частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов;

беспилотных авиасистем;

турбореактивных, реактивных и турбовинтовых двигателей.

Также мигрантам запретили заниматься ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов (в том числе космических), работать в торговле, такси, курьерами и в сфере образования, заниматься пассажирскими перевозками и научными исследованиями. Посмотрите весь список.

Такие меры власти объясняют необходимостью обеспечить безопасность граждан и защиту рынка труда Самарской области. Организациям дали три месяца на то, чтобы выполнить требования постановления губернатора.