Губернатор анонсировал законодательную инициативу о мигрантах

Правительство Самарской области и губернская дума совместно разработают поправки в миграционное законодательство РФ. Об этом во вторник, 3 декабря, объявил на заседании парламента губернатор Вячеслав Федорищев.

О чем конкретно будет идти речь в законопроекте, глава региона не уточнил. Но, судя по его словам, причиной для проработки законопроекта стали межнациональные конфликты. В частности, он привел в пример недавний случай, когда семиклассника избили двое ребят постарше.

"Мы - против спекуляций на эту тему, но системная, планомерная работа по наведению порядка - это то, что мы с вами должны обеспечивать каждый на своем участке работ", - отметил глава региона. Давайте не будем стесняться выйти с федеральной инициативой. От правительства рабочую группу возглавит глава департамента внутренней политики Александр Фетисов", - уточнил губернатор.

Вячеслав Федорищев отметил, что законодательная инициатива должна быть направлена на обеспечение безопасности граждан:

"Я на постоянной связи с правоохранительными органами, с руководителем управления МВД. У нас совместная абсолютно позиция, она очень проста - мы последовательно выступали и выступаем за безопасность региона. Там, где мы видим концентрацию негатива, концентрацию негативных сил, мы выступаем системно и вместе с этим негативом боремся".

К участию в разработке законопроекта пригласили и депутатов Госдумы от Самарской области.

"Они проконсультируют, как законопроект будут рассматривать в верхней и нижней палатах собрания. У коллег есть понимание, что на самом деле вопросом-то занимаются системно, и уважаемый Вячеслав Володин лично не раз обозначал проблемы. Большая работа там ведется, и мы должны быть в контексте. Но мы не должны ждать, пока там примут какое-то решение. Мы должны очень четко отстаивать свои интересы, интересы нашего региона", - заявил глава региона.

Сейчас в Самарской области действуют ограничения для мигрантов. В частности, им запретили работать в некоторых сферах деятельности. Также увеличили налог.