Губернатор анонсировал законодательную инициативу о мигрантах

Правительство Самарской области и губернская дума совместно разработают поправки в миграционное законодательство РФ. Об этом во вторник, 3 декабря, объявил на заседании парламента губернатор Вячеслав Федорищев.
О чем конкретно будет идти речь в законопроекте, глава региона не уточнил. Но, судя по его словам, причиной для проработки законопроекта стали межнациональные конфликты. В частности, он привел в пример недавний случай, когда семиклассника избили двое ребят постарше.
"Мы - против спекуляций на эту тему, но системная, планомерная работа по наведению порядка - это то, что мы с вами должны обеспечивать каждый на своем участке работ", - отметил глава региона. Давайте не будем стесняться выйти с федеральной инициативой. От правительства рабочую группу возглавит глава департамента внутренней политики Александр Фетисов", - уточнил губернатор.
Вячеслав Федорищев отметил, что законодательная инициатива должна быть направлена на обеспечение безопасности граждан:
"Я на постоянной связи с правоохранительными органами, с руководителем управления МВД. У нас совместная абсолютно позиция, она очень проста - мы последовательно выступали и выступаем за безопасность региона. Там, где мы видим концентрацию негатива, концентрацию негативных сил, мы выступаем системно и вместе с этим негативом боремся".
К участию в разработке законопроекта пригласили и депутатов Госдумы от Самарской области.
"Они проконсультируют, как законопроект будут рассматривать в верхней и нижней палатах собрания. У коллег есть понимание, что на самом деле вопросом-то занимаются системно, и уважаемый Вячеслав Володин лично не раз обозначал проблемы. Большая работа там ведется, и мы должны быть в контексте. Но мы не должны ждать, пока там примут какое-то решение. Мы должны очень четко отстаивать свои интересы, интересы нашего региона", - заявил глава региона.
Сейчас в Самарской области действуют ограничения для мигрантов. В частности, им запретили работать в некоторых сферах деятельности. Также увеличили налог.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!