Губдума одобрила увеличение налога для мигрантов в Самарской области

В пятницу, 15 ноября, Самарская губернская дума приняла законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2025 год. Он предусматривает увеличение стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.
Министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина сообщала, что коэффициент предлагается установить на уровне 3,27. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.
Сейчас патент стоит 6048 рублей. В 2025 г. цена увеличится до 10170 рублей. Доходы от выплаты патентов по-прежнему будут перечислять в региональный бюджет.
"Повышение стоимости патентов обусловлено необходимостью регулирования доли иностранных работников в среднегодовой численности занятых", — объясняла Ирина Никишина.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают