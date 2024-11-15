Губдума одобрила увеличение налога для мигрантов в Самарской области

В пятницу, 15 ноября, Самарская губернская дума приняла законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2025 год. Он предусматривает увеличение стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.

Министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина сообщала, что коэффициент предлагается установить на уровне 3,27. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.

Сейчас патент стоит 6048 рублей. В 2025 г. цена увеличится до 10170 рублей. Доходы от выплаты патентов по-прежнему будут перечислять в региональный бюджет.

"Повышение стоимости патентов обусловлено необходимостью регулирования доли иностранных работников в среднегодовой численности занятых", — объясняла Ирина Никишина.