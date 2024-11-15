16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губдума одобрила увеличение налога для мигрантов в Самарской области В Самарской области мигрантам запретят работать учителями и курьерами Развиваться и созидать: АВТОВАЗ рассказал об открытых вакансиях Работа из дома набирает популярность в Самарской области Жители Самары чаще всего ищут готовый бизнес в сфере торговли

Занятость Экономическая политика

Губдума одобрила увеличение налога для мигрантов в Самарской области

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 15 ноября, Самарская губернская дума приняла законопроект об установлении  коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2025 год.  Он предусматривает увеличение стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.

Министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина сообщала, что коэффициент предлагается установить на уровне 3,27. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.

Сейчас патент стоит 6048 рублей. В 2025 г. цена увеличится до 10170 рублей. Доходы от выплаты патентов по-прежнему будут перечислять в региональный бюджет.

"Повышение стоимости патентов обусловлено необходимостью регулирования доли иностранных работников в среднегодовой численности занятых", — объясняла Ирина Никишина.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1