В Самаре увеличат налог для трудовых мигрантов

Правительство Самарской области направит в губдуму законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2025 год. Подробности озвучили на заседании в четверг, 7 ноября.
По словам министра труда, занятости и миграционной политики Ирины Никишиной, коэффициент предлагается установить на уровне 3,27. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.
"Стоимость патента в 2025 году будет составлять 10 170 рублей. Это практически в 1,5 раза больше действующих расценок. Сейчас цена — 6 048 рублей. Повышение стоимости патентов обусловлено необходимостью регулирования доли ностранных работников в среднегодовой численности занятых", — объяснила Ирина Никишина.
Доходы от выплаты патентов перечисляют в региональный бюджет.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
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Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
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