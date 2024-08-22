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Власть и политика

В Самарской области мигрантам запретили торговать

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области расширили список сфер деятельности, где запрещено работать иностранным гражданам на основании патентов. В него вошла торговля. Постановление об этом подписал врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Фото: Волга Ньюс

Согласно документу, теперь мигрантам запрещено заниматься продажей продуктов питания, напитков, табачной продукцией, текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами в нестационарных торговых объектах и на рынках.

"Постановление принято для обеспечения безопасности граждан и защиты рынка труда Самарской области", — следует из документа.

Ограничения на работу мигрантов в Самарской области начали вводить в феврале 2024 года. Изначально ограничения распространялись на работу в такси, общественном транспорте, сфере образования и агентствах по подбору персонала. В июле в список добавили: производство продуктов питания, предприятия общественного питания и доставку продуктов, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и этиловым спиртом, розничную торговлю лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

При этом в Самарской области решили создать координационный штаб, в задачи которого будет входить усиление контроля за миграционными процессами. Также планируется сокращение офисов МФЦ, в которых будет осуществляться прием заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства. Мера направлена на пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной регистрацией мигрантов в так называемых "резиновых квартирах".

Гид потребителя

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