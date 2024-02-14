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Облправительство Власть и политика

В Самаре мигрантам запретили работать в такси, сфере образования и в общественном транспорте

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области мигранты по патенту не смогут работать в сфере общественного транспорта, такси, а также в сфере образования. В среду, 14 февраля, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Кроме того, ограничения коснутся и агентств по подбору персонала.

Напомним, с инициативой об ужесточении контроля за занятостью иностранных граждан выступил губернатор Дмитрий Азаров на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в начале этого года. Тогда предложение было поддержано правоохранительными ведомствами, а глава региона дал поручение о проработке документа. При этом в дальнейшем спектр отраслей, где будет действовать запрет, может быть расширен.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его опубликования, то есть с 24 февраля 2024 года. Губернатор поручил профильным ведомствам совместно с правоохранительными органами жестко следить за его исполнением.

Напомним, усиление мер в региональной миграционной политике идет с 2017 года. Многие решения, которые другие регионы внедряют в последние два года, в Самарской области действуют уже более пяти лет.

Кроме того, за последний год усилена работа по противодействию незаконной миграции. Так, в 2023 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 8896 правонарушений за нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания.

За пределы Российской Федерации выдворено 3088 человек - это в три с половиной раза больше незаконных мигрантов, чем годом ранее. ГУ МВД совместно с региональным Минтрудом проведено 2367 проверочных мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательств, составлено 1840 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 270 в отношении должностных и юридических лиц.

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