В Самарской области введены новые запреты на труд мигрантов

В Самарской области введен запрет на работу мигрантов в производстве и доставке продуктов питания, ресторанах и торговле. Соответствующее постановление за подписью врио губернатора Вячеслава Федорищева принято 24 июля. Оно вступит в силу в течение 10 дней.

Работодатели должны будут исполнить запреты в течение трех месяцев со дня вступления постановления в силу.

Постановление расширяет перечень сфер, для которых в феврале был установлен запрет на привлечение в 2024 г. иностранных граждан, трудящихся по патентам. Тогда он распространялся на работу в такси, на общественном транспорте, в сфере образования и агентствах по подбору персонала.

Проект новых запретов выносился на обсуждение в июне. В нем необходимость введения дополнительных ограничений мотивировалась целями "обеспечения безопасности граждан и защиты регионального рынка труда".

Теперь мигранты в 2024 г. не смогут работать на производстве хлеба, молочных продуктов, питания для детей, питьевой воды и других производствах продуктов питания (всего перечислено 20 видов такой деятельности). Также они не смогут работать в предприятиях общественного питания и в доставке продуктов, заниматься оптовой и розничной торговлей алкогольными напитками и этиловым спиртом, табачными изделиями, розничной торговлей лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

Также отметим, что 19 июля Вячеслав Федорищев заявил о необходимости новых мер в сфере миграционной политики. Он попросил силовые структуры во взаимодействии с облправительством подготовить дополнительные предложения.