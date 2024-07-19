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Губернатор Власть и политика

"Мы обязаны реагировать": Вячеслав Федорищев высказался о миграционной политике

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о необходимости новых мер в сфере миграционной политики.

Фото: https://t.me/Fedorischev63

"Последний месяц очень активно обсуждаем наши подходы к миграционной политике. У нас на разных территориях, в разных муниципальных образованиях фиксируются случаи правонарушений. Мы принимаем меры, связанные с ограничением работы в некоторых сферах экономики. Эти решения будут приниматься и дальше. Но здесь, как видим, необходим комплексный, системный подход. Поэтому я прошу все силовые структуры во взаимодействии с нами подготовить дополнительные предложения, мы их на следующей неделе обсудим и будем применять. Безопасность превыше всего. Когда мы видим неоднократное нарушение, мы обязаны реагировать соответственно обстановке", - отметил глава региона.

Напомним, в июне были вынесены на общественную экспертизу изменения в постановление губернатора, которыми в Самарской области планируют ввести запрет на работу мигрантов в производстве и доставке продуктов питания, ресторанах и торговле.

А накануне резонанс получило нападение мигрантов в Самаре на депутата Государственной думы Михаила Матвеева. Парламентарий стал свидетелем конфликта, который попытался остановить, но получил удар камнем по голове. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать в покушение на убийство.

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