"Мы обязаны реагировать": Вячеслав Федорищев высказался о миграционной политике

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о необходимости новых мер в сфере миграционной политики.
"Последний месяц очень активно обсуждаем наши подходы к миграционной политике. У нас на разных территориях, в разных муниципальных образованиях фиксируются случаи правонарушений. Мы принимаем меры, связанные с ограничением работы в некоторых сферах экономики. Эти решения будут приниматься и дальше. Но здесь, как видим, необходим комплексный, системный подход. Поэтому я прошу все силовые структуры во взаимодействии с нами подготовить дополнительные предложения, мы их на следующей неделе обсудим и будем применять. Безопасность превыше всего. Когда мы видим неоднократное нарушение, мы обязаны реагировать соответственно обстановке", - отметил глава региона.
Напомним, в июне были вынесены на общественную экспертизу изменения в постановление губернатора, которыми в Самарской области планируют ввести запрет на работу мигрантов в производстве и доставке продуктов питания, ресторанах и торговле.
А накануне резонанс получило нападение мигрантов в Самаре на депутата Государственной думы Михаила Матвеева. Парламентарий стал свидетелем конфликта, который попытался остановить, но получил удар камнем по голове. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать в покушение на убийство.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...