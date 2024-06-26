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Губернатор Власть и политика

В Самарской области мигрантам запретят работать в общепите и доставке

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области планируют ввести запрет на работу мигрантов в производстве и доставке продуктов питания, ресторанах и торговле. Соответствующие изменения в постановление губернатора вынесены на общественную экспертизу.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Напомним, в феврале этого года постановлением губернатора был введен запрет на привлечение в 2024 г. иностранных граждан, трудящихся по патентам, для работы в такси, на общественном транспорте, в сфере образования и в агентствах по подбору персонала.

Необходимость введения новых ограничений в проекте постановления мотивируется целями "обеспечения безопасности граждан и защиты регионального рынка труда".

Если новое постановление будет принято, то мигранты в 2024 г. не смогут работать на производстве хлеба, молочных продуктов, питания для детей, питьевой воды и других производствах продуктов питания (всего перечислено 20 видов такой деятельности). Также они не смогут работать в предприятиях общественного питания и в доставке продуктов, заниматься оптовой и розничной торговлей алкогольными напитками и этиловым спиртом, табачными изделиями, розничной торговлей лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

Работодатели должны будут исполнить запреты в течение трех месяцев со дня вступления постановления в силу.

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