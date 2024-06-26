В Самарской области мигрантам запретят работать в общепите и доставке

В Самарской области планируют ввести запрет на работу мигрантов в производстве и доставке продуктов питания, ресторанах и торговле. Соответствующие изменения в постановление губернатора вынесены на общественную экспертизу.
Напомним, в феврале этого года постановлением губернатора был введен запрет на привлечение в 2024 г. иностранных граждан, трудящихся по патентам, для работы в такси, на общественном транспорте, в сфере образования и в агентствах по подбору персонала.
Необходимость введения новых ограничений в проекте постановления мотивируется целями "обеспечения безопасности граждан и защиты регионального рынка труда".
Если новое постановление будет принято, то мигранты в 2024 г. не смогут работать на производстве хлеба, молочных продуктов, питания для детей, питьевой воды и других производствах продуктов питания (всего перечислено 20 видов такой деятельности). Также они не смогут работать в предприятиях общественного питания и в доставке продуктов, заниматься оптовой и розничной торговлей алкогольными напитками и этиловым спиртом, табачными изделиями, розничной торговлей лекарствами, яйцами и молочными продуктами.
Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.
Работодатели должны будут исполнить запреты в течение трех месяцев со дня вступления постановления в силу.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...