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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обозначил принятые решения в сфере миграционной политики

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики и реализации миграционного законодательства в Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Начиная рабочую встречу, глава региона обозначил ряд принятых решений.

"В конце прошлого месяца было подписано постановление о введении дополнительных ограничений, предусматривающих расширение перечня видов экономической деятельности, где будут введены запреты на привлечение мигрантов, работающих по патенту, - сказал Вячеслав Федорищев. - Ограничения касаются таких сфер, как торговля алкогольными напитками, табачными изделиями, лекарственными средствами и молочными продуктами, а также розничной торговли вне магазинов, палаток и рынков. Кроме того, запрет будет распространяться на производство детского питания, хлеба, хлебобулочных изделий, а также на деятельность кадровых агентств и услуги по предоставлению мест для краткосрочного пребывания".

Также глава 63-го региона поручил дополнительно проработать вопрос установления ограничений на привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в сферу торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках. Указанные запреты вступят в силу уже в ноябре текущего года.
В ходе совещания Вячеслав Федорищев обратил внимание на остроту и важность миграционной темы, сделав акцент на системной работе в данном направлении.

"В связи с этим принимаем ряд дополнительных мер, - подчеркнул руководитель области. - Во-первых, в регионе создается координационный штаб, в задачи которого будет входить усиление контроля за миграционными процессами. Во-вторых, принимаем решение о сокращении офисов МФЦ, в которых будет осуществляться прием заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства. Мера направлена на пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной регистрацией мигрантов в так называемых "резиновых квартирах". При этом она не повлияет на доступность получения гражданами государственных услуг, а, наоборот, позволит сохранить баланс, усилив контроль за приемом заявлений о регистрации иностранных граждан. И в-третьих, таким образом происходит совершенствование миграционного законодательства".

Вячеслав Федорищев поручил все предложения по совершенствованию миграционного законодательства в ближайшее время оформить как законодательную инициативу от региона на федеральный уровень.
В завершение совещания руководитель области акцентировал внимание участников совещания на необходимости особого контроля вопросов миграционной политики.

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