Вячеслав Федорищев обозначил принятые решения в сфере миграционной политики

В понедельник, 12 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики и реализации миграционного законодательства в Самарской области.
Начиная рабочую встречу, глава региона обозначил ряд принятых решений.
"В конце прошлого месяца было подписано постановление о введении дополнительных ограничений, предусматривающих расширение перечня видов экономической деятельности, где будут введены запреты на привлечение мигрантов, работающих по патенту, - сказал Вячеслав Федорищев. - Ограничения касаются таких сфер, как торговля алкогольными напитками, табачными изделиями, лекарственными средствами и молочными продуктами, а также розничной торговли вне магазинов, палаток и рынков. Кроме того, запрет будет распространяться на производство детского питания, хлеба, хлебобулочных изделий, а также на деятельность кадровых агентств и услуги по предоставлению мест для краткосрочного пребывания".
Также глава 63-го региона поручил дополнительно проработать вопрос установления ограничений на привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в сферу торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках. Указанные запреты вступят в силу уже в ноябре текущего года.
В ходе совещания Вячеслав Федорищев обратил внимание на остроту и важность миграционной темы, сделав акцент на системной работе в данном направлении.
"В связи с этим принимаем ряд дополнительных мер, - подчеркнул руководитель области. - Во-первых, в регионе создается координационный штаб, в задачи которого будет входить усиление контроля за миграционными процессами. Во-вторых, принимаем решение о сокращении офисов МФЦ, в которых будет осуществляться прием заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства. Мера направлена на пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной регистрацией мигрантов в так называемых "резиновых квартирах". При этом она не повлияет на доступность получения гражданами государственных услуг, а, наоборот, позволит сохранить баланс, усилив контроль за приемом заявлений о регистрации иностранных граждан. И в-третьих, таким образом происходит совершенствование миграционного законодательства".
Вячеслав Федорищев поручил все предложения по совершенствованию миграционного законодательства в ближайшее время оформить как законодательную инициативу от региона на федеральный уровень.
В завершение совещания руководитель области акцентировал внимание участников совещания на необходимости особого контроля вопросов миграционной политики.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...