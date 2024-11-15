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Занятость Экономическая политика

В Самарской области мигрантам запретят работать учителями и курьерами

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самарской области сформировало новый список сфер деятельности, где запрещено работать иностранным гражданам, на 2025 год. Проект постановления губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Волга Ньюс

Ограничения на работу мигрантов в Самарской области начали вводить в феврале 2024 года. Изначально ограничения распространялись на работу в такси, общественном транспорте, сфере образования и агентствах по подбору персонала. В июле в список добавили производство продуктов питания, предприятия общественного питания и доставку продуктов, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и этиловым спиртом, розничную торговлю лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

В августе мигрантам запретили заниматься продажей продуктов питания, напитков, табачной продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих товаров в нестационарных торговых объектах и на рынках.

В 2025 г. эти ограничения также будут действовать. Но список сфер расширят — посмотрите весь перечень.

"Проект постановления вводит расширенный перечень видов экономической деятельности, распространяя ограничения на ряд ОКВЭД, в том числе в сфере розничной торговли, деятельности агентств по временному трудоустройству, а также значительно расширив сферы образования. Также предусмотрено введение запрета на привлечение иностранных трудовых мигрантов, работающих на основании патентов, организациями, осуществляющими курьерскую деятельность и в ряде ключевых для обеспечения безопасности государства отраслях, в том числе производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, беспилотных авиационных систем, реактивных двигателей и их частей", — указано в пояснительной записке к документу.

Такие меры власти объясняют необходимостью обеспечить безопасность граждан и защиту рынка труда Самарской области.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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