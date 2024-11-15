В Самарской области мигрантам запретят работать учителями и курьерами

Власти Самарской области сформировало новый список сфер деятельности, где запрещено работать иностранным гражданам, на 2025 год. Проект постановления губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения на работу мигрантов в Самарской области начали вводить в феврале 2024 года. Изначально ограничения распространялись на работу в такси, общественном транспорте, сфере образования и агентствах по подбору персонала. В июле в список добавили производство продуктов питания, предприятия общественного питания и доставку продуктов, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и этиловым спиртом, розничную торговлю лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

В августе мигрантам запретили заниматься продажей продуктов питания, напитков, табачной продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих товаров в нестационарных торговых объектах и на рынках.

В 2025 г. эти ограничения также будут действовать. Но список сфер расширят — посмотрите весь перечень.

"Проект постановления вводит расширенный перечень видов экономической деятельности, распространяя ограничения на ряд ОКВЭД, в том числе в сфере розничной торговли, деятельности агентств по временному трудоустройству, а также значительно расширив сферы образования. Также предусмотрено введение запрета на привлечение иностранных трудовых мигрантов, работающих на основании патентов, организациями, осуществляющими курьерскую деятельность и в ряде ключевых для обеспечения безопасности государства отраслях, в том числе производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, беспилотных авиационных систем, реактивных двигателей и их частей", — указано в пояснительной записке к документу.

Такие меры власти объясняют необходимостью обеспечить безопасность граждан и защиту рынка труда Самарской области.