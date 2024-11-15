В Самарской области мигрантам запретят работать учителями и курьерами

Власти Самарской области сформировало новый список сфер деятельности, где запрещено работать иностранным гражданам, на 2025 год. Проект постановления губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.
Ограничения на работу мигрантов в Самарской области начали вводить в феврале 2024 года. Изначально ограничения распространялись на работу в такси, общественном транспорте, сфере образования и агентствах по подбору персонала. В июле в список добавили производство продуктов питания, предприятия общественного питания и доставку продуктов, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и этиловым спиртом, розничную торговлю лекарствами, яйцами и молочными продуктами.
Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.
В августе мигрантам запретили заниматься продажей продуктов питания, напитков, табачной продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих товаров в нестационарных торговых объектах и на рынках.
В 2025 г. эти ограничения также будут действовать. Но список сфер расширят — посмотрите весь перечень.
"Проект постановления вводит расширенный перечень видов экономической деятельности, распространяя ограничения на ряд ОКВЭД, в том числе в сфере розничной торговли, деятельности агентств по временному трудоустройству, а также значительно расширив сферы образования. Также предусмотрено введение запрета на привлечение иностранных трудовых мигрантов, работающих на основании патентов, организациями, осуществляющими курьерскую деятельность и в ряде ключевых для обеспечения безопасности государства отраслях, в том числе производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, беспилотных авиационных систем, реактивных двигателей и их частей", — указано в пояснительной записке к документу.
Такие меры власти объясняют необходимостью обеспечить безопасность граждан и защиту рынка труда Самарской области.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают