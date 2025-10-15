Самарская область готова к проведению XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

Самарская область готова к приему участников и гостей XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который пройдет 5–7 ноября. Он состоится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации. Организатором форума выступает министерство спорта Российской Федерации, оператором мероприятия — Фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Самарской области.

На мероприятиях Форума соберутся высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, представители федеральных и профильных региональных министерств, бизнеса и спортивных федераций.

Особое внимание в этом году будет уделено дальнейшему развитию детско-юношеского спорта — ведь именно в детстве начинается путь будущих чемпионов.

Во вторник, 14 октября, состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке региона к главному спортивному форуму страны и реализации спортивной программы форума.

Ожидается, что в регион прибудет более 3 000 гостей. К их приему и размещению регион готов.

"Самарская область полностью готова к проведению события такого масштаба. Мы сделали все, чтобы все мероприятия деловой, спортивной и культурной программы прошли на высоком уровне", — заявил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

Основные мероприятия Форума пройдут в Самаре. Для их проведения будут задействованы: стадион "Солидарность Самара Арена", крытый футбольный манеж, СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", "МТЛ-Арена", "Ипподром-Арена", Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, а также площадь Куйбышева. В Тольятти будут задействованы: "Лада-Арена", легкоатлетический манеж и оздоровительный комплекс "Тольятти Теннис Центр".

Основная деловая программа — заседания, круглые столы и дискуссионные площадки — пройдет в первые два дня Форума. Напомним, она выстроена по четырем смысловым блокам и ключевым направлениям, которые отражают все актуальные тенденции и вопросы будущего российского спорта как на национальном, так и на международном уровне.

В рамках форума запланировано обсуждение широкого спектра значимых для развития спортивной отрасли вопросов: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, развития инновационных видов спорта и адаптивного спорта. Деловая программа форума "Россия — спортивная держава" будет компактной и ориентированной на практические результаты.

Форум — это не просто встречи и конференции, а яркий спортивный праздник, где каждый сможет стать частью события, почувствовать энергию соревнований, радость побед и командный дух.

Cпортивная программа форума аккумулировалась, с ориентиром на создание таких событий, которые не просто пройдут в формате соревнований, но и соберут всех любителей спорта. Именно поэтому большой акцент сделан на проведении массовых мероприятий и мероприятий по вовлечению в занятия спортом.

"Всем известно, что Самарская область — сердце России. Уже совсем скоро это сердце начнет биться в динамичном ритме главного спортивного форума страны — и мы станем эпицентром нашей спортивной державы. Здесь соберутся чемпионы, тренеры, болельщики, тысячи любителей активного образа жизни. За три дня проведения форума Самарская область примет более 15 спортивных и зрелищных мероприятий всероссийского и международного уровня, которые объединят профессиональный спорт, инновации и человеческие истории силы духа, — отметил Дмитрий Яковлев. — Судя по тому, как идет регистрация, мы видим, что активный интерес проявляют не только жители Самарской области, но и других регионов России, зарубежных стран. Все мероприятия форума направлены на то, чтобы как можно больше людей привлечь к спортивному образу жизни — это основная наша цель".

С 3 по 5 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет финал Кубка России по гонкам дронов с участием 100 сильнейших пилотов страны, в том числе спортсменов из Самарской области.

"Такое большое мероприятие мы проведем впервые. Для нашего региона это будет очередным стимулом к тому, чтобы заявить о себе как о центре развития беспилотных технологий", — отметил вице-президент Федерации гонок дронов Самарской области Арсен Джалилов.

В Тольятти с 5 по 7 ноября будут проходить физкультурные соревнования по художественной гимнастике на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой "Под крылом чемпиона".

"Турнир по художественной гимнастике, организатором которого я являюсь, в этом году у нас юбилейный — пятый. Мы приглашаем на него звезд художественной гимнастики из России и Белоруссии, на которых равняемся в данный момент. Мастер-классы проводятся для того, чтобы дети могли прикоснуться к прекрасному, увидеть своих кумиров, задать им вопросы. Мы всегда верим и надеемся, что это будет огромной мотивацией для юных спортсменов расти, развиваться, достигать новых результатов и совершенствоваться в нашем прекрасном виде спорта", — считает чемпионка мира.

Со 2 по 6 ноября самарский спорткомплекс "Ипподром Арена" примет всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек до 18 лет. Участниками станут 12 команд, две из которых представят Самарскую область.

5 ноября на территории боулинг-клуба "Бруклин Боул" в Самаре состоятся международные соревнования по боулингу "Кубок дружбы" между сборными командами Российской Федерации и Узбекистана, комментатором выступит спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Три спортивных мероприятия пройдут среди ветеранов специальной военной операции: 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею "Герои нашего времени" с участием восьми команд с 31 октября по 8 ноября на территории "МТЛ-2", всероссийские открытые соревнования "Кубок защитников Отечества" по плаванию в "Ипподром-Арене" 6 ноября и турнир по фиджитал спорту "Кубок Победы. Волга" с 5 по 7 ноября в крытом футбольном манеже.

Кроме того, пройдут два профессиональных бойцовских турнира: "Ночь бокса IBA.PRO 12" в здании Самарского академического театра оперы и балета и Open Fighting Championship 58 по смешанным боевым единоборствам в "МТЛ-Арене". В Тольятти в "Лада-Арене" состоится театрализованное гимнастическое шоу Алексея Немова "Легенды спорта. Наследие".

На базе "Тольятти Теннис Центра" пройдет фестиваль, посвященный 150-летию Федерации тенниса России и приуроченный к открытию нового спортивного объекта на территории центра.

Для юных любителей спорта 5 и 6 ноября на "Солидарность Самара Арене" пройдет презентация видов спорта и мастер-классы в рамках детского фестиваля "Ты в спорте".

"Спортивная программа форума будет очень насыщенной, в нее включены всероссийские и международные соревнования. Запланированы новые форматы и современные направления. Очень важно, что получат возможность принять участие и показать свой несгибаемый характер на спортивных аренах ветераны специальной военной операции. Все мероприятия будут интересными и состязательными и привлекут болельщиков разных вкусов и поколений. Думаю, зрители должны получить большое удовольствие", — поделился во время пресс-конференции первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Все желающие жители Самарской области в возрасте от 14 лет и старше смогут принять участие в массовом забеге "Чистый спорт" 5 ноября в Самаре. Старт и финиш — на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Трасса длиной 5 км пройдет по историческому центру города — по улицам Молодогвардейской, Венцека, Куйбышева, Чапаевской, Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской мимо музеев, театров, особняков в стиле "модерн" и деревянных зданий.

Организаторы уже получили 4000 заявок на участие в забеге из 5 стран, 220 городов и 68 субъектов Российской Федерации. При этом регистрация продолжается.

"Забег станет рекордным для Самарской области по количеству участников — 10 тысяч человек, и мы, наконец, подтвердим звание беговой столицы", — отметил организатор забега "Чистый спорт", руководитель серии стартов Volgaman Антон Сирота.

На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума "Россия — спортивная держава": политики, деятели культуры и искусства, и просто любители спорта и активного образа жизни. Также состоится эстафета среди представителей общероссийских спортивных федераций.

Еще одно знаковое событие, которое пройдет в рамках Форума, –фестиваль фитнеса "Накрути себя".

Он состоится вечером 6 ноября на "Солидарность Самара Арене". Регистрация на участие для любителей аэробики, зумбы, стречинга, йоги, буткемпа будет открыта в ближайшее время. Ожидается участие порядка 2,5 тысяч человек. "Фестиваль фитнеса позволит нам провести массовую тренировку, в рамках которой все любители здорового образа жизни станут частью нашего большого спортивного праздника", — добавила руководитель АНО "Исполнительная дирекция форума "Спортивная держава" Анастасия Жукова.

По словам организаторов, фестиваль будет сопровождаться музыкальным шоу Филатов& Карас.

Бесплатные билеты на спортивные мероприятия Форума можно будет забронировать через сайт kassir.ru.

Самарская область известна своими спортивными традициями, большой историей. Наши спортсмены — олимпийские чемпионы и призеры в гимнастике, плавании, баскетболе, а также других видах спорта. Все они начинали свое восхождение к спортивному Олимпу из физкультурных движений, школьных секций и кружков.

"Именно поэтому развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для нашего региона. В течение этого года нам предстояло провести большую работу по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Созданные спортивные сооружения станут наследием форума для жителей Самарской области, которые, независимо от возраста и профессии, получат дополнительные возможности заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома", — отметил Дмитрий Яковлев.

Напомним, в рамках подготовки к международному спортивному форуму в регионе до конца года будет введено 100 спортивных объектов. В их числе: 3 физкультурно-оздоровительных комплекса (Сергиевский район, Самара); 3 объекта футбольной инфраструктуры, в том числе футбольный стадион и крытый футбольный манеж (Тольятти), фиджитал центр (Самара), 5 спортивных объектов, создаваемых с применением модульных технологий строительства (Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Волжский район, Ставропольский район); 89 спортивных площадок, в том числе для выполнения норм ГТО.

"Это полноценные площадки для сдачи норм ГТО, мини-футбольные поля, полноценные универсальные площадки, "коробки" для игр в хоккей, а также площадки воркаута. Открываем мы их по мере готовности и ввода в эксплуатацию. По ряду адресов продолжаются работы, уверен уже в этом году жители Самарской области смогут опробовать эти объекты и получат возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности от дома", — акцентировал Дмитрий Яковлев. Он добавил, что в этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей.

Особое внимание в дни проведения международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" уделено сохранению исторической памяти и наследия, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 7 ноября в Самаре пройдет традиционный Парад Памяти.

"Очень рад, что два события международного уровня — форум "Россия — спортивная держава" и Парад Памяти в честь военного Парада 1941 года в Куйбышеве — совпали. У наших гостей есть возможность принять участие в этих знаковых мероприятиях", — добавил вице-губернатор Дмитрий Яковлев.

В дни проведения форума будет представлена широкая молодежная программа для жителей и гостей Самарской области, которая включит в себя мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.