В Самаре Парк экстремальных видов спорта закрыли на ремонт

Со вторника, 14 октября, Парк экстремальных видов спорта закрывается на капитальный ремонт. Об этом сообщили в ГАУ Самарской области "Самара Арена".
В учреждении уточнили, что обновленный Парк откроется в следующем сезоне.
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.