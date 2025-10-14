16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре Парк экстремальных видов спорта закрыли на ремонт ХК "Ладья" провел обмен игроками с "Академией Михайлова" Диана Шнайдер с победы начала турнир WTA-500 в Нинбо Более 60 мероприятий состоится в рамках культурной программы РСД-2025 Владислав Коновалов: "Соперник все равно находил свободные атаки"

Спорт

В Самаре Парк экстремальных видов спорта закрыли на ремонт

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Со вторника, 14 октября, Парк экстремальных видов спорта закрывается на капитальный ремонт. Об этом сообщили в ГАУ Самарской области "Самара Арена".

В учреждении уточнили, что обновленный Парк откроется в следующем сезоне.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2