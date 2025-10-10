16+
Спорт

Стала известна программа XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На официальном сайте XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована программа спортивных мероприятий форума.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Форум проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации.

Как отметил председатель организационного комитета форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, в рамках проведения мероприятия подготовлена масштабная спортивная программа.

По традиции крупнейших форумов первый день начнется с массового забега "Чистый спорт", который стартует на площади Куйбышева и ознаменует собой начало XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". На стартовой линии ожидается 10 тысяч человек.

В спортивную программу включены соревнования по следж-хоккею и плаванию, а также Кубок Победы по фиджитал-спорту с участием героев СВО.

Также на стадионе "Самара Арена" состоится финал Кубка России по гонкам дронов — зрелищное событие, которое соберет лидеров этого вида спорта со всей страны.

Помимо соревнований, гости форума смогут посетить и другие спортивные мероприятия, такие как: турнир по боксу, отличительной чертой которого станет место проведения — Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, турнир по смешанным единоборствам, а также матч сборных России и Узбекистана по боулингу.

Ряд мероприятий пройдет в Тольятти, среди них гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова "Легенды спорта. Наследие" и масштабный фестиваль тенниса "Будущее спорта", который состоится в новом физкультурно-оздоровительном центре города — "Тольятти Теннис Центре".

В дни проведения форума также будет представлена широкая молодежная программа для жителей и гостей Самарской области, которая включит в себя мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума в разделе "СМИ".

Организатор РСД-2025 — министерство спорта Российской Федерации. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс, при поддержке правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума — АО "Объединенная химическая компания "Уралхим".

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

