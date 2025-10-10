Стала известна программа XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

На официальном сайте XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована программа спортивных мероприятий форума.

Форум проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации.

Как отметил председатель организационного комитета форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, в рамках проведения мероприятия подготовлена масштабная спортивная программа.

По традиции крупнейших форумов первый день начнется с массового забега "Чистый спорт", который стартует на площади Куйбышева и ознаменует собой начало XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". На стартовой линии ожидается 10 тысяч человек.

В спортивную программу включены соревнования по следж-хоккею и плаванию, а также Кубок Победы по фиджитал-спорту с участием героев СВО.

Также на стадионе "Самара Арена" состоится финал Кубка России по гонкам дронов — зрелищное событие, которое соберет лидеров этого вида спорта со всей страны.

Помимо соревнований, гости форума смогут посетить и другие спортивные мероприятия, такие как: турнир по боксу, отличительной чертой которого станет место проведения — Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, турнир по смешанным единоборствам, а также матч сборных России и Узбекистана по боулингу.

Ряд мероприятий пройдет в Тольятти, среди них гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова "Легенды спорта. Наследие" и масштабный фестиваль тенниса "Будущее спорта", который состоится в новом физкультурно-оздоровительном центре города — "Тольятти Теннис Центре".

В дни проведения форума также будет представлена широкая молодежная программа для жителей и гостей Самарской области, которая включит в себя мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума в разделе "СМИ".