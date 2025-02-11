Мэрия Самары предложила оплачивать аренду жилья приезжим чиновникам

В Самарскую губернскую думу поступила законодательная инициатива о предоставлении госслужащему гарантий возмещения по найму (поднайму) жилого помещения, связанному с временным пребыванием вне постоянного места жительства по долгу муниципальной службы. Инициативу разработали в мэрии Самары.

В пояснительной записке к документу указывается, что подобная практика закреплена во многих регионах и есть в Самарской области, но ранее для получения гарантий возмещения у муниципального чиновника и его родственников не должно было быть жилья в собственности, а также жилья, оформленного по договору соцнайма и других видов найма жилья.

Напомним, нынешний мэр Самары Иван Носков, ранее был главой Дзержинска. Вслед за ним в Самару приехали несколько сотрудников. В частности, заместителем главы Самары - руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли стала Юлия Ашуркова, руководителем департамента организации процессов управления аппарата мэрии - Екатерина Ладохина, правовой департамент возглавила Оксана Губа, управление информации и аналитики - Анастасия Говорова.