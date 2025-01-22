Правовой департамент мэрии Самары возглавила Оксана Губа

В среду, 22 января, на должность заместителя главы Самары - руководителя правового департамента назначена Оксана Губа. Об этом сообщает горадминистрация.

В мэрии уточняют, что Дмитрий Попов, ранее возглавлявший правовой департамент, назначен на должность советника главы города.

Оксана Губа закончила Российскую академию правосудия по специальности "Юриспруденция", неоднократно проходила повышения квалификации по профильному направлению. С 2015 г. работает по специальности, в том числе трудилась в Территориальном управлении Федерального агентства по

управлению государственным имуществом в Иркутской области и возглавляла правовой департамент администрации Дзержинска.

Напомним, нынешний мэр Самары Иван Носков, ранее был главой Дзержинска. Ранее он уже назначил в администрацию Самары, несколько сотрудниц, работавших с ним в Дзержинске. В частности, заместителем главы Самары - руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли стала Юлия Ашуркова, руководителем департамента организации процессов управления аппарата мэрии - Екатерина Ладохина, а управление информации и аналитики возглавила Анастасия Говорова.