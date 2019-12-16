"Южный город" и "Кошелев-парк" войдут в состав Самары

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Микрорайоны "Южный город" и "Кошелев-парк", строящиеся на периферии Самары в Волжском районе, в ближайший год войдут в состав областного центра. Это следует из постановления правительства области от 13 декабря, которое вносит изменения в региональную программу по установлению на местности границ муниципалитетов.

Фото: Архив «ВН»