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Общество

"Южный город" и "Кошелев-парк" войдут в состав Самары

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Микрорайоны "Южный город" и "Кошелев-парк", строящиеся на периферии Самары в Волжском районе, в ближайший год войдут в состав областного центра. Это следует из постановления правительства области от 13 декабря, которое вносит изменения в региональную программу по установлению на местности границ муниципалитетов.

Фото: Архив «ВН»

"В 2019-2020 годах также запланировано осуществить мероприятия по включению застроенной территории части микрорайонов "Южный город, "Кошелев-парк" муниципального района Волжский Самарской области в границы городского округа Самара", - указывается в документе.

Микрорайоны войдут в Куйбышевский и Красноглинский районы, говорится в постановлении.

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