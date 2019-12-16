"Южный город" и "Кошелев-парк" войдут в состав Самары

Микрорайоны "Южный город" и "Кошелев-парк", строящиеся на периферии Самары в Волжском районе, в ближайший год войдут в состав областного центра. Это следует из постановления правительства области от 13 декабря, которое вносит изменения в региональную программу по установлению на местности границ муниципалитетов.
"В 2019-2020 годах также запланировано осуществить мероприятия по включению застроенной территории части микрорайонов "Южный город, "Кошелев-парк" муниципального района Волжский Самарской области в границы городского округа Самара", - указывается в документе.
Микрорайоны войдут в Куйбышевский и Красноглинский районы, говорится в постановлении.