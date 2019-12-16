16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти рассмотрят вопрос о включении Южного города и Кошелев-парка в границы Самары Глава департамента информтехнологий уходит в отставку Благодаря системе "Безопасный город" количество ДТП на автодорогах области снизилось на 8,8% Самарская область - на третьем месте среди регионов страны по показателям исполнения национальных проектов На развитие сел Самарской области за пять лет будет направлено 19,5 млрд рублей

Облправительство Власть и политика

Власти рассмотрят вопрос о включении Южного города и Кошелев-парка в границы Самары

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Областные власти рассмотрят вопрос о включении Южного города и Кошелев-парка в границы Самары. Об этом заявил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

"В администрации Самары и Волжского района на протяжении многих лет поступают обращения граждан о включении Южного города и Кошелев-парка в границы города. Прописка в Самаре влияет на рыночную стоимость жилья на вторичном рынке, позволяет снизить стоимость проезда на общественном транспорте, расширяет возможности финансирования территорий за счет участия в федеральных программах, рассчитанных на поддержку центров агломераций", - рассказал Александр Карпушкин.

Он отметил, что вопрос присоединения Южного города и Кошелев-парка к Самаре еще только рассматривается.

"Планируемые мероприятия, о которых говорится в постановлении правительства, предполагают большую оценочную работу. Будут проводиться консультации с всеми заинтересованными сторонами, с региональными и местными органами власти. Взвесим все плюсы и минусы, обсудим с жителями этих территорий и только после этого примем оптимальное решение, которое будет вынесено на рассмотрение местных представительных органов Самары и Волжского района, а также Самарской губернской думы", - заявил зампредседателя областного правительства.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5