Областные власти рассмотрят вопрос о включении Южного города и Кошелев-парка в границы Самары. Об этом заявил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

"В администрации Самары и Волжского района на протяжении многих лет поступают обращения граждан о включении Южного города и Кошелев-парка в границы города. Прописка в Самаре влияет на рыночную стоимость жилья на вторичном рынке, позволяет снизить стоимость проезда на общественном транспорте, расширяет возможности финансирования территорий за счет участия в федеральных программах, рассчитанных на поддержку центров агломераций", - рассказал Александр Карпушкин.

Он отметил, что вопрос присоединения Южного города и Кошелев-парка к Самаре еще только рассматривается.

"Планируемые мероприятия, о которых говорится в постановлении правительства, предполагают большую оценочную работу. Будут проводиться консультации с всеми заинтересованными сторонами, с региональными и местными органами власти. Взвесим все плюсы и минусы, обсудим с жителями этих территорий и только после этого примем оптимальное решение, которое будет вынесено на рассмотрение местных представительных органов Самары и Волжского района, а также Самарской губернской думы", - заявил зампредседателя областного правительства.