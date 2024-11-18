16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сроки строительства развязки на М-5 у Жигулевска продлили Власти Самары отказались от идеи расширения ул. Ново-Вокзальной В 2025 г. в Самаре отремонтируют проспект Металлургов В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтирована трасса Самара — Новокуйбышевск Московское шоссе будет ремонтировать строитель платной трассы "Обход Тольятти"

Дорожное строительство Транспорт и связь

Сроки строительства развязки на М-5 у Жигулевска продлили

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Появилась информация о ходе строительства развязки на трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевска. Данные Волга Ньюс озвучили в ФКУ "Поволжуправтодор".

Так будет выглядеть развязка Так будет выглядеть развязка
Фото: пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор"

Стройка началась в июне 2020 года. Подрядчиком является ООО "Автодоринжиниринг". Проект предусматривает строительство четырехполосного путепровода над железнодорожным переездом, где часто возникают заторы.

В 2023 году работы на объекте приостановили, так как пришлось менять проект из-за изменения природоохранного законодательства. Ведь участок находится на особо охраняемой природной территории национального парка "Самарская Лука".

"Минприроды выдало разрешение на возобновление стройки 12 августа 2024 года. Подрядная организация произвела монтаж балок пролетного строения путепровода. Также велись работы по возведению земляного полотна, устройству дорожной одежды, строительству малых искусственных сооружений (водопропускных труб)", — рассказали Волга Ньюс в "Поволжуправтодоре".

Сейчас подрядчик занимается устройством водоотвода с проезжей части, укреплением кюветов монолитным бетоном и обналичиванием балок пролетного строения. Строительство путепровода и подходов к нему продолжится в следующем году.

Завершить все работы на объекте планировали в конце 2025 года. Однако, судя по информации "Поволжуправтодора", сроки сдвинули:

"Согласно государственному контракту и дополнительному соглашению к нему, окончание строительных работ запланировано на конец 2026 года. Стоимость объекта — более 2,4 млрд рублей".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1