Сроки строительства развязки на М-5 у Жигулевска продлили

Появилась информация о ходе строительства развязки на трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевска. Данные Волга Ньюс озвучили в ФКУ "Поволжуправтодор".

Так будет выглядеть развязка

Стройка началась в июне 2020 года. Подрядчиком является ООО "Автодоринжиниринг". Проект предусматривает строительство четырехполосного путепровода над железнодорожным переездом, где часто возникают заторы.

В 2023 году работы на объекте приостановили, так как пришлось менять проект из-за изменения природоохранного законодательства. Ведь участок находится на особо охраняемой природной территории национального парка "Самарская Лука".

"Минприроды выдало разрешение на возобновление стройки 12 августа 2024 года. Подрядная организация произвела монтаж балок пролетного строения путепровода. Также велись работы по возведению земляного полотна, устройству дорожной одежды, строительству малых искусственных сооружений (водопропускных труб)", — рассказали Волга Ньюс в "Поволжуправтодоре".

Сейчас подрядчик занимается устройством водоотвода с проезжей части, укреплением кюветов монолитным бетоном и обналичиванием балок пролетного строения. Строительство путепровода и подходов к нему продолжится в следующем году.

Завершить все работы на объекте планировали в конце 2025 года. Однако, судя по информации "Поволжуправтодора", сроки сдвинули:

"Согласно государственному контракту и дополнительному соглашению к нему, окончание строительных работ запланировано на конец 2026 года. Стоимость объекта — более 2,4 млрд рублей".