Путепровод на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе продолжит строить "Автодоринжиниринг"

ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" (далее — ФКУ "Поволжуправтодор") не станет менять подрядчика по строительству путепровода на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе Самарской области, сообщает "Самарское обозрение".

Сроки этого подряда давно сорваны, тем не менее его продолжит исполнять ООО "Автодоринжиниринг". ФКУ "Поволжуправтодор" подписало дополнительное соглашение, в рамках которого запланировано выполнение основного объема работ в 2024 году.

Новое дополнительное соглашение подписано 11 декабря, размещено в ЕИС "Закупки" 12 декабря 2023 года. В нем меняются графики выполнения строительно-монтажных работ и оплаты выполненных работ. Согласно соглашению, "Автодоринжиниринг" обязуется окончить работы по строительству путепровода уже в 2024 г. — до 30 ноября.

Из документа следует, что в 2024 г. планируется освоить более 1 млрд руб. — около 50% от суммы всего подряда. Контракт на строительство путепровода разыгран еще в 2019 г., объект намеревались построить за 2 млрд руб., запустить в эксплуатацию в 2021 году. В силу разных причин сроки сдачи проекта неоднократно переносились, до подписания соглашения его собирались закончить в 2026 году.

Из опубликованного планируемого объема финансирования следует, что основной транш выплачен в 2019 г. — 599 млн рублей. В 2020 на стройку не было выделено ни копейки, в 2022–2023 гг. объем финансирования составил порядка 252 млн рублей. Финальный транш "Автодоринжинирингу" планируется перечислить в 2027 г. — 164 млн рублей. Из карточки контракта на ЕИС "Закупки" следует, что даже выплаченные средства пока не освоены — всего переведено подрядчику 851 млн руб., засчитано работ на 477 млн рублей.

Подписанное соглашение свидетельствует о том, что "Автодоринжиниринг" и "Поволжуправтодор", судя по всему, предпочли продолжить работу, несмотря на иск в Арбитражном суде Пензенской области, в рамках которого подрядчик добивается выплаты ему дополнительных 141 млн рублей. В "Поволжуправтодоре" говорят, что "реконструкция объекта идет по графику, в соответствии с контрактными обязательствами", а иск "заключается в запросе компании на получение компенсации за удорожание стоимости строительных ресурсов".

Путепровод строится уже над бывшим перегоном Куйбышевской железной дороги, который вел к производственной площадке "Жигулевских строительных материалов". Он долгие годы активно использовался под перевозку цемента, сейчас, особенно в зимнее время, практически не используется, 1 декабря 2023 г. был забетонирован.

Основные строительные работы должны развернуться на трассе М-5 "Урал" между поселком Александровское Поле, входящим в городской округ Жигулевск, и селом Александровка Ставропольского района. Итогом стройки должен стать собственно четырехполосный путепровод, девять съездов с М-5 "Урал", два местных проезда и пешеходный тоннель. Реализация проекта привела к многокилометровым заторам, особенно в летнее время.