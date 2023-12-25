Путепровод на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе продолжит строить "Автодоринжиниринг"

ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" (далее — ФКУ "Поволжуправтодор") не станет менять подрядчика по строительству путепровода на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе Самарской области, сообщает "Самарское обозрение".
Сроки этого подряда давно сорваны, тем не менее его продолжит исполнять ООО "Автодоринжиниринг". ФКУ "Поволжуправтодор" подписало дополнительное соглашение, в рамках которого запланировано выполнение основного объема работ в 2024 году.
Новое дополнительное соглашение подписано 11 декабря, размещено в ЕИС "Закупки" 12 декабря 2023 года. В нем меняются графики выполнения строительно-монтажных работ и оплаты выполненных работ. Согласно соглашению, "Автодоринжиниринг" обязуется окончить работы по строительству путепровода уже в 2024 г. — до 30 ноября.
Из документа следует, что в 2024 г. планируется освоить более 1 млрд руб. — около 50% от суммы всего подряда. Контракт на строительство путепровода разыгран еще в 2019 г., объект намеревались построить за 2 млрд руб., запустить в эксплуатацию в 2021 году. В силу разных причин сроки сдачи проекта неоднократно переносились, до подписания соглашения его собирались закончить в 2026 году.
Из опубликованного планируемого объема финансирования следует, что основной транш выплачен в 2019 г. — 599 млн рублей. В 2020 на стройку не было выделено ни копейки, в 2022–2023 гг. объем финансирования составил порядка 252 млн рублей. Финальный транш "Автодоринжинирингу" планируется перечислить в 2027 г. — 164 млн рублей. Из карточки контракта на ЕИС "Закупки" следует, что даже выплаченные средства пока не освоены — всего переведено подрядчику 851 млн руб., засчитано работ на 477 млн рублей.
Подписанное соглашение свидетельствует о том, что "Автодоринжиниринг" и "Поволжуправтодор", судя по всему, предпочли продолжить работу, несмотря на иск в Арбитражном суде Пензенской области, в рамках которого подрядчик добивается выплаты ему дополнительных 141 млн рублей. В "Поволжуправтодоре" говорят, что "реконструкция объекта идет по графику, в соответствии с контрактными обязательствами", а иск "заключается в запросе компании на получение компенсации за удорожание стоимости строительных ресурсов".
Путепровод строится уже над бывшим перегоном Куйбышевской железной дороги, который вел к производственной площадке "Жигулевских строительных материалов". Он долгие годы активно использовался под перевозку цемента, сейчас, особенно в зимнее время, практически не используется, 1 декабря 2023 г. был забетонирован.
Основные строительные работы должны развернуться на трассе М-5 "Урал" между поселком Александровское Поле, входящим в городской округ Жигулевск, и селом Александровка Ставропольского района. Итогом стройки должен стать собственно четырехполосный путепровод, девять съездов с М-5 "Урал", два местных проезда и пешеходный тоннель. Реализация проекта привела к многокилометровым заторам, особенно в летнее время.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?