Строительство развязки на М-5 у Жигулевска планируют возобновить в этом году

ФКУ "Поволжуправтодор" ожидает заключение экологической экспертизы и разрешение минприроды для возобновления строительства развязки на трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевска. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.
Стройка началась в июне 2020 года. Подрядчиком является ООО "Автодоринжиниринг". Проект предусматривает строительство четырехполосного путепровода над железнодорожным переездом, где часто возникают заторы.
В 2023 году работы на объекте приостановили, так как пришлось менять проект из-за изменения природоохранного законодательства. Ведь он находится на особо охраняемой природной территории национального парка "Самарская Лука".
"Общая техническая готовность строительства путепровода составляет 33,16%. Подрядчик выполнил часть работ по устройству земляного полотна и дорожной одежды основного хода и съездов, произвел устройство водопропускных труб, монтаж опор левого путепровода и балок пролетного строения. Сейчас компания занимается содержанием участка и заготовкой материалов", - рассказали Волга Ньюс в "Поволжуправтодоре".
По словам представителей ведомства, до конца года планируется закончить строение левого путепровода и подходов к нему, произвести вынос инженерных коммуникаций. Затем подрядчик займется правым путепроводом.
"Окончание работ по госконтракту - 28 ноября 2025 года. При реализации проекта будет ликвидировано пересечение в одном уровне федеральной трассы с железнодорожным переездом, а значит, снижена социальная напряженность среди жителей Тольятти и Жигулевска, недовольных транспортными заторами", - отметили в ведомстве.
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...