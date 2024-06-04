Строительство развязки на М-5 у Жигулевска планируют возобновить в этом году

ФКУ "Поволжуправтодор" ожидает заключение экологической экспертизы и разрешение минприроды для возобновления строительства развязки на трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевска. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.

Вот так будет выглядеть путепровод

Стройка началась в июне 2020 года. Подрядчиком является ООО "Автодоринжиниринг". Проект предусматривает строительство четырехполосного путепровода над железнодорожным переездом, где часто возникают заторы.

В 2023 году работы на объекте приостановили, так как пришлось менять проект из-за изменения природоохранного законодательства. Ведь он находится на особо охраняемой природной территории национального парка "Самарская Лука".

"Общая техническая готовность строительства путепровода составляет 33,16%. Подрядчик выполнил часть работ по устройству земляного полотна и дорожной одежды основного хода и съездов, произвел устройство водопропускных труб, монтаж опор левого путепровода и балок пролетного строения. Сейчас компания занимается содержанием участка и заготовкой материалов", - рассказали Волга Ньюс в "Поволжуправтодоре".

По словам представителей ведомства, до конца года планируется закончить строение левого путепровода и подходов к нему, произвести вынос инженерных коммуникаций. Затем подрядчик займется правым путепроводом.

"Окончание работ по госконтракту - 28 ноября 2025 года. При реализации проекта будет ликвидировано пересечение в одном уровне федеральной трассы с железнодорожным переездом, а значит, снижена социальная напряженность среди жителей Тольятти и Жигулевска, недовольных транспортными заторами", - отметили в ведомстве.