М-5 между Тольятти и Сызранью решили закрывать для грузовиков ежедневно

ФКУ "Поволжуправтодор" решило ужесточить ограничение для большегрузов на трассе М-5 в Самарской области. Причина — возросшая интенсивность и сложная дорожная обстановка.

8 июля подрядчики ведомства начали ремонтировать участок трассы на плотине Жигулевской ГЭС. Из-за этого часть дороги перекрыли. 11 июля это спровоцировало огромную пробку в обоих направления. В соцсетях автомобилисты сообщали, что ехали по 5-7 часов.

12 июля начало действовать ограничение для большегрузов на участке М-5 между Тольятти и Сызрань. Им запретили ездить по трассе по пятницам, субботам и воскресеньям. Теперь же ограничение будет действовать ежедневно — до 1 сентября 2024 года.

"Грузовикам общей массой свыше 3,5 т запрещено ездить по участку М-5 от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км) с 06:00 до 22:00 (время самарское). Призываем водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендуем во избежание осложнения движения на участке федеральной трассы выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений. Также призываем автовладельцев воздержаться от поездок по трассе без острой необходимости. В связи с установившейся жаркой погодой, необходимо брать с собой в дорогу воду", — заявили в "Поволжуправтодоре".

Водителям грузовиков предложили объездные маршруты по следующим федеральным трассам:

— М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

— А-151 Цивильск — Ульяновск;

— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к городу Ульяновск);

— P-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

— P-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, исключая км 44 — км 45;

— P-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.