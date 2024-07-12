На М-5 ограничили движение грузовиков: график

Участок трассы М-5 "Урал" в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов.

В связи с возросшей интенсивностью в летний период ФКУ "Поволжуправтодор" вводит временное ограничение для проезда большегрузного транспорта. Оно начнет действовать с 12 июля 2024 года для автомобилей общей массой свыше 3,5 т на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км).

Проезд будет закрыт в период:

— по пятницам с 12:00 до 22:00 часов (время самарское) в сторону Москвы;

— по субботам с 08:00 до 14:00 часов (время самарское) в сторону Москвы;

— по воскресеньям с 12:00 до 22:00 часов (время самарское) в сторону в сторону Самары.

Данная мера вводится в увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе Жигулевской ГЭС. Ограничение продлится до 1 сентября 2024 года.

Движение грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т) на период действия ограничений предлагается направить по объездным маршрутам по следующим федеральным трассам:

— М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

— А-151 Цивильск — Ульяновск;

— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к городу Ульяновск);

— P-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

— P-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, исключая км 44 — км 45;

— P-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Специалисты ФКУ "Поволжуправтодор" призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендуют во избежание осложнения движения на участке федеральной трассы выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.