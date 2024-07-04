Дорогу на Жигулевской ГЭС частично перекроют ради ремонта

На трассе М-5 в Самарской области стартуют ремонтные работы. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Одним из основных объектов для ремонта в 2024 г. является участок, проходящий по плотине Жигулевская ГЭС (км 970+480 — км 971+890). Работы стартуют с 8 июля и продлятся до конца августа.

На время работ пропускную способность трассы ограничат: закроют две из четырех полос для движения.

Напомним, что с 12 июля вводится временное ограничение для проезда большегрузов на участке от Сызрани до Тольятти (с 890 по 976 км).

Проезд будет закрыт с пятницы по воскресенье. Ограничение продлится до 1 сентября.