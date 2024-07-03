В Самарской области участок М-5 три дня в неделю будет закрыт для большегрузов

С 12 июля участок трассы М-5 "Урал" в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Речь идет об участке от Сызрани до Тольятти (с 890 по 976 км). Ограничения коснуться владельцев автомобилей общей массой свыше 3,5 т.

Проезд будет закрыт в период (время самарское):

— по пятницам с 12:00 до 22:00 в сторону Москвы;

— по субботам с 8:00 до 14:00 в сторону Москвы;

— по воскресеньям с 12:00 до 22:00 в сторону в сторону Самары.

Данная мера вводится в увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе Жигулевской ГЭС. Ограничение продлится до 1 сентября 2024 года.

Движение грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т) на период действия ограничений предлагается направить по объездным маршрутам по следующим федеральным трассам:

— М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

— А-151 Цивильск — Ульяновск;

— М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к городу Ульяновск);

— P-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

— P-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, исключая км 44 — км 45;

— P-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.