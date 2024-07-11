На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

В четверг, 11 июля, в Самарской области образовалась грандиозная пробка в районе Жигулевской ГЭС.

По данным Яндекс.Карт, она растянулась примерно на 33 км — от с. Большая Рязань, до ГЭС. В сторону Жигулевска протяженность пробки составляет 7 км.

Напомним, 8 июля в районе ГЭС начался ремонт дороги, так закрыли две из четырех полос движения. Работы продлятся до конца августа.

Может улучшить ситуацию ограничения, которые вводятся на М-5 с 12 июля. По пятницам, субботам и воскресеньям большегрузам будет запрещено ездить на участке от Сызрани до Тольятти (с 890 по 976 км).