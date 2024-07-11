На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

В четверг, 11 июля, в Самарской области образовалась грандиозная пробка в районе Жигулевской ГЭС.
По данным Яндекс.Карт, она растянулась примерно на 33 км — от с. Большая Рязань, до ГЭС. В сторону Жигулевска протяженность пробки составляет 7 км.
Напомним, 8 июля в районе ГЭС начался ремонт дороги, так закрыли две из четырех полос движения. Работы продлятся до конца августа.
Может улучшить ситуацию ограничения, которые вводятся на М-5 с 12 июля. По пятницам, субботам и воскресеньям большегрузам будет запрещено ездить на участке от Сызрани до Тольятти (с 890 по 976 км).
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?