В сентябре по обходу Тольятти проехало около 210 тысяч автомобилей

В прошедшем месяце по обходу Тольятти проехало почти 210 тыс. автомобилей. В среднем каждый день на дорогу выезжало около 7 тыс. транспортных средств. Большинство из них относится к первой категории. Об этом сообщили представители концессионной компании "Обход Тольятти".

"По сравнению с бесплатным периодом, в сентябре количество автомобилей предсказуемо сократилось. Однако показатели находятся в рамках ожидаемых результатов и демонстрируют рост трафика", - уверены в компании.

Специалисты отметили, что по полученным данным можно сделать вывод: наибольшей популярностью магистраль пользуется у жителей Самарской области и, частично, ближайших к ней районов соседних регионов. А общее количество автомобилей, проехавших по обходу Тольятти с момента запуска в июле, приближается к 1 млн.



"Дорогие друзья, мы рады, что вы по достоинству оценили возможности обхода Тольятти. Вместе с Правительством Самарской области и работающими в регионе предпринимателями мы сделаем все от нас зависящее, чтобы поездки по нашей дороге стали еще более комфортными и запоминающимися! Процесс по превращению территорий, по которым проходит обход Тольятти, в место комфортного досуга уже начался", - подчеркнули в компании.