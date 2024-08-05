Обход Тольятти может войти в состав автомагистрали "Юго-Западная хорда"

Такую перспективу начали рассматривать после оценки работы трассы в тестовом режиме.

Подведены промежуточные итоги работы трассы обхода Тольятти в тестовом режиме. За прошедшее с момента запуска дороги время (трассу открыли 16 июля 2024 года — Прим. "Волга-Ньюс" ), поток машин, проезжающих по обходу, превысил 15 тысяч в сутки. Такая интенсивность движения позволяет прогнозировать высокую эффективность обхода Тольятти в составе маршрута Юго-западной хорды. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале обхода Тольятти.



Юго-западная хорда — проект скоростной автодороги. Её общая протяжённость от Самарской области до Краснодарского края составит 2 049 км. В зоне тяготения находится 21 субъект РФ, проживает 51,2 млн человек.

Магистраль продолжит трассу М-12 и объединит Урал и южные регионы России. Маршрут пройдёт через Самарско-Тольяттинскую агломерацию, Саратов и Волгоград в Краснодарский край. Рассматривается возможность строительства ответвления от Волгограда в сторону Астрахани и портов Каспийского моря.



Частично трасса уже построена. Например, участки от Екатеринбурга до Уфы, а также от Уфы до Тольятти, известные как М-5 «Урал». Их также включат в состав магистрали.