Обход Тольятти может войти в состав автомагистрали "Юго-Западная хорда"

Такую перспективу начали рассматривать после оценки работы трассы в тестовом режиме.
Подведены промежуточные итоги работы трассы обхода Тольятти в тестовом режиме. За прошедшее с момента запуска дороги время (трассу открыли 16 июля 2024 года — Прим. "Волга-Ньюс" ), поток машин, проезжающих по обходу, превысил 15 тысяч в сутки. Такая интенсивность движения позволяет прогнозировать высокую эффективность обхода Тольятти в составе маршрута Юго-западной хорды. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале обхода Тольятти.
Юго-западная хорда — проект скоростной автодороги. Её общая протяжённость от Самарской области до Краснодарского края составит 2 049 км. В зоне тяготения находится 21 субъект РФ, проживает 51,2 млн человек.
Магистраль продолжит трассу М-12 и объединит Урал и южные регионы России. Маршрут пройдёт через Самарско-Тольяттинскую агломерацию, Саратов и Волгоград в Краснодарский край. Рассматривается возможность строительства ответвления от Волгограда в сторону Астрахани и портов Каспийского моря.
Частично трасса уже построена. Например, участки от Екатеринбурга до Уфы, а также от Уфы до Тольятти, известные как М-5 «Урал». Их также включат в состав магистрали.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...