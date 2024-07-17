Для автомобилистов появилась горячая линия по трассе "Обход Тольятти"

Для автомобилистов, воспользовавшихся трассой "Обход Тольятти", появилась горячая линия.
Для получения помощи на дороге "Обход Тольятти" в случае нештатной ситуации можно обратиться по телефонам:
— 8 916 110 34 07 — оперативный диспетчер;
— *2323 — короткий бесплатный номер единого контактного центра "Автодор — Платные Дороги".
По этим номерам можно вызвать аварийного комиссара или сообщить о животном вблизи дороги, подозрительном предмете на проезжей части, пешеходах или велосипедистах на трассе, стоящих на обочине автомобилях без прикрытия.
При звонке необходимо сообщить направление движения и километр трассы или ближайшие населенный пункт.
Сейчас на "Обходе Тольятти" действует бесплатный период. О начале взимания платы сообщат дополнительно.
После завершения бесплатного периода по номеру *2323 можно будет уточнить стоимость проезда и узнать баланс лицевого счета устройства.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.