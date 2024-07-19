За первые сутки по трассе "Обход Тольятти" проехали 15 тысяч автомобилистов

Почти 15 000 автолюбителей воспользовались "Обходом Тольятти" за 24 часа, сообщили в концессионной компании "Обход Тольятти".
"За первые полные сутки эксплуатации обхода Тольятти по дороге проехали 14 800 автомобилей. С учетом тестового бесплатного периода и ремонта на Жигулевской ГЭС, полученный результат соответствует базовым прогнозам. Данные фиксировались по количеству выдаваемых талонов на пунктах взимания платы за 24 часа 17 июля 2024 года", - рассказали в компании.
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Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.