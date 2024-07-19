За первые сутки по трассе "Обход Тольятти" проехали 15 тысяч автомобилистов

Почти 15 000 автолюбителей воспользовались "Обходом Тольятти" за 24 часа, сообщили в концессионной компании "Обход Тольятти".

"За первые полные сутки эксплуатации обхода Тольятти по дороге проехали 14 800 автомобилей. С учетом тестового бесплатного периода и ремонта на Жигулевской ГЭС, полученный результат соответствует базовым прогнозам. Данные фиксировались по количеству выдаваемых талонов на пунктах взимания платы за 24 часа 17 июля 2024 года", - рассказали в компании.