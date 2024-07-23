Пропускная возможность пунктов взимания платы на обходе Тольятти будет увеличена

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Эксплуатирующая служба трассы "Обход Тольятти" планирует принять комплекс мер для сокращения времени ожидания перед пунктами взимания платы (ПВП) для устранения заторов, вызванных высокой интенсивностью в пятницу-воскресенье, сообщается в Telegram-канале проекта.