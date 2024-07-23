Пропускная возможность пунктов взимания платы на обходе Тольятти будет увеличена

Эксплуатирующая служба трассы "Обход Тольятти" планирует принять комплекс мер для сокращения времени ожидания перед пунктами взимания платы (ПВП) для устранения заторов, вызванных высокой интенсивностью в пятницу-воскресенье, сообщается в Telegram-канале проекта.
За первые сутки по трассе проехали 14,8 тыс. автомобилей. Учитывая бесплатный тестовый период и ремонт на Жигулевской ГЭС, полученный результат соответствует составленным ранее прогнозам.
Для сокращения ожидания перед ПВП рекомендуют использовать транспондеры.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!