Состоялось торжественное открытие трассы "Обход Тольятти"

Во вторник, 16 июля, состоялось торжественное открытие автодорожного обхода Тольятти.

В церемонии торжественного открытия дороги принял участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В режиме ВКС жителей региона поздравил президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Стали известны правила проезда по трассе "Обход Тольятти" и Климовскому мосту В Самарской области в скором времени обещают открыть новую трассу "Обход Тольятти", в состав которой входит мост через Волгу. Проезд по дороге будет платным. К тому же будут действовать некоторые ограничения. Волга Ньюс собрал всю информацию об особенностях работы новой дороги.

"Сегодня мы вводим в строй 100-километровый дорожный обход города Тольятти. Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет полнее раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья", — сказал президент.

Отметим, что одновременно проходит и открытие Северного обхода г. Твери М-11 "Нева" (2 этап).

"В ходе создания этих дорог были возведены сложные технические сооружения, в том числе через Волгу проложены два новых моста. Один длиной свыше семисот метров (в Тверской области — прим. ред.). Второй — длиной более трех тысяч семисот метров — возле Тольятти. Он вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России", — отметил Путин.

Вячеслав Федорищев отметил: "Это безопасность и качественные дороги, которые позволят нам теперь добираться быстрее, надежнее и увереннее в том, что будем идти без пробок по расписанию. Для всех промышленных предприятий Тольятти, Самары это возможность больше продавать. Мы с предприятиями провели сейчас за месяц большую работу и увидели, что благодаря этому объекту мы сможем увеличить экспортный потенциал в полтора раза. И в направлении Китая, и в направлении в сторону Санкт-Петербурга, далее в Европу".

"Технологии, которые были применены на материалы, они самые современные. Это такая планка, которой мы теперь будем следовать, создавая новые объекты. Поэтому здесь значение открытия, оно опережающее", цитирует врио губернатора ГТРК "Самара".