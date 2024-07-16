Состоялось торжественное открытие трассы "Обход Тольятти"

Во вторник, 16 июля, состоялось торжественное открытие автодорожного обхода Тольятти.
В церемонии торжественного открытия дороги принял участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В режиме ВКС жителей региона поздравил президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
"Сегодня мы вводим в строй 100-километровый дорожный обход города Тольятти. Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет полнее раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья", — сказал президент.
Отметим, что одновременно проходит и открытие Северного обхода г. Твери М-11 "Нева" (2 этап).
"В ходе создания этих дорог были возведены сложные технические сооружения, в том числе через Волгу проложены два новых моста. Один длиной свыше семисот метров (в Тверской области — прим. ред.). Второй — длиной более трех тысяч семисот метров — возле Тольятти. Он вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России", — отметил Путин.
Вячеслав Федорищев отметил: "Это безопасность и качественные дороги, которые позволят нам теперь добираться быстрее, надежнее и увереннее в том, что будем идти без пробок по расписанию. Для всех промышленных предприятий Тольятти, Самары это возможность больше продавать. Мы с предприятиями провели сейчас за месяц большую работу и увидели, что благодаря этому объекту мы сможем увеличить экспортный потенциал в полтора раза. И в направлении Китая, и в направлении в сторону Санкт-Петербурга, далее в Европу".
"Технологии, которые были применены на материалы, они самые современные. Это такая планка, которой мы теперь будем следовать, создавая новые объекты. Поэтому здесь значение открытия, оно опережающее", цитирует врио губернатора ГТРК "Самара".
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...