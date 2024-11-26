Самарский минтранс рекомендовал фурам объезжать М-5 в районе Жигулевска и Тольятти

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало обращение к водителям большегрузов.
"В связи с возникновением заторовых ситуаций, проведением дорожных работ, а также неудовлетворительным состоянием дорожного полотна на участке федеральной дороги М-5 "Урал" в границах Тольятти и Жигулевска рекомендуем водителям большегрузного транспорта выбирать альтернативные пути объезда указанного участка", - посоветовали в ведомстве.
Альтернативы при движении через реку Волгу по направлениям Москва/Владимир/Нижний Новгород/Арзамас/Саранск/Пенза/Ульяновск/Сызрань –Тольятти/Самара/Оренбург/Уральск/Казахстан и обратно:
- Через Волжский мост в Тольятти автомобильной дороги Обход Тольятти (платный участок);
- Через Президентский мост в г. Ульяновск (бесплатно) и г. Дмитровград;
- Через Пристанский мост в г. Саратов (бесплатно).
Альтернативы при движении через р.Волгу по направлениям Воронеж/Ростов-на-Дону/Астрахань/Волгоград/Тамбов/Саратов-Тольятти/Самара/Альметьевск/Уфа/Челябинск/Екатеринбург и обратно:
- Через Волжский мост в г. Тольятти автомобильной дороги Обход Тольятти (платный участок);
- Через Пристанский мост в г. Саратов (бесплатно).
В ближайшее время возможно введение ограничения грузовых транспортных средств с разрешенной массой свыше 3,5 тонн с 6:00 до 22:00 на участке М-5 "Урал" км 959 — км 972 в целях недопущения скопления транспортных средств на плотине Жигулевской ГЭС.
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