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Преступления Происшествия

Экс-чиновника Виктора Федоренчика отправили под домашний арест из-за новых афер

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре избрали меру пресечения на время следствия для бывшего замглавы департамента управления имуществом города Виктора Федоренчика. В субботу, 24 июня, его отправили под домашний арест.

Напомним, Федоренчик попал уже под третье уголовное дело. Сначала правоохранители заподозрили, что Федоренчик и глава одного из управлений ДУИ Александр Гаранин воровали жилье у сирот. Чиновники должны были предоставлять муниципальное жилье сиротам и инвалидам. Но отдавали квартиры кому-то другому, иногда этот кто-то был из числа их коллег и родственников. Обоих уволили по представлению прокуратуры. 
"По фактам злоупотреблений, связанных с неисполнением решений судов о предоставлении жилья детям-сиротам и инвалидам при наличии реальных возможностей к этому, в УМВД России по Самаре расследуется уголовное дело", — рассказывали в прокуратуре.

Это уголовное дело дошло до суда.

 

"Всего потерпевшими выступают 72 ребенка-сироты — они должны были получить квартиры вне очереди. Также потерпевшими признаны две семьи из аварийного жилья. Кроме того, не получили положенного жилья три семьи с детьми-инвалидами. Плюс не были исполнены два решения суда", — зачитывал в суде помощник прокурора Самары Павел Лукин.

 

19 октября Ленинский районный суд признал экс-чиновников виновными и назначил два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Но вскоре Федоренчик снова предстал перед судом. 

 

По версии следствия, замруководителя департамента управления имуществом принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. Несмотря на то что несколько квартир не отремонтировали по муниципальному контракту с 2021 г., заместитель руководителя ДУИ принял работы от подрядчика ООО "ЛАГЕРТА" без замечаний. Фирма получила оплату 135 тыс. рублей из городского бюджета. 19 апреля Виктора Федоренчика признали виновным в двух преступлениях и по совокупности назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

 
Но Федоренчика задержали 23 июня. 
 
"В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в связи с незаконным переводом помещений общежитий городского округа в состав социального жилого фонда и последующей их приватизации. 23 июня 2023 года Федоренчик помещен в ИВС. Возможно установление его причастности еще в 55 аналогичных эпизодах", — сообщили в силовых структурах.
 
По третьему делу Федоренчика отправили под домашний арест 24 июня.

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