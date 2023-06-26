Экс-чиновника Виктора Федоренчика отправили под домашний арест из-за новых афер

"По фактам злоупотреблений, связанных с неисполнением решений судов о предоставлении жилья детям-сиротам и инвалидам при наличии реальных возможностей к этому, в УМВД России по Самаре расследуется уголовное дело", — рассказывали в прокуратуре.

Это уголовное дело дошло до суда.

"Всего потерпевшими выступают 72 ребенка-сироты — они должны были получить квартиры вне очереди. Также потерпевшими признаны две семьи из аварийного жилья. Кроме того, не получили положенного жилья три семьи с детьми-инвалидами. Плюс не были исполнены два решения суда", — зачитывал в суде помощник прокурора Самары Павел Лукин.

19 октября Ленинский районный суд признал экс-чиновников виновными и назначил два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Но вскоре Федоренчик снова предстал перед судом.

По версии следствия, замруководителя департамента управления имуществом принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. Несмотря на то что несколько квартир не отремонтировали по муниципальному контракту с 2021 г., заместитель руководителя ДУИ принял работы от подрядчика ООО "ЛАГЕРТА" без замечаний. Фирма получила оплату 135 тыс. рублей из городского бюджета. 19 апреля Виктора Федоренчика признали виновным в двух преступлениях и по совокупности назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Но Федоренчика задержали 23 июня.

"В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в связи с незаконным переводом помещений общежитий городского округа в состав социального жилого фонда и последующей их приватизации. года Федоренчик помещен в ИВС. Возможно установление его причастности еще в 55 аналогичных эпизодах", — сообщили в силовых структурах.