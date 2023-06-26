Экс-чиновника Виктора Федоренчика отправили под домашний арест из-за новых афер

В Самаре избрали меру пресечения на время следствия для бывшего замглавы департамента управления имуществом города Виктора Федоренчика. В субботу, 24 июня, его отправили под домашний арест.
Это уголовное дело дошло до суда.
"Всего потерпевшими выступают 72 ребенка-сироты — они должны были получить квартиры вне очереди. Также потерпевшими признаны две семьи из аварийного жилья. Кроме того, не получили положенного жилья три семьи с детьми-инвалидами. Плюс не были исполнены два решения суда", — зачитывал в суде помощник прокурора Самары Павел Лукин.
19 октября Ленинский районный суд признал экс-чиновников виновными и назначил два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Но вскоре Федоренчик снова предстал перед судом.
По версии следствия, замруководителя департамента управления имуществом принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. Несмотря на то что несколько квартир не отремонтировали по муниципальному контракту с 2021 г., заместитель руководителя ДУИ принял работы от подрядчика ООО "ЛАГЕРТА" без замечаний. Фирма получила оплату 135 тыс. рублей из городского бюджета. 19 апреля Виктора Федоренчика признали виновным в двух преступлениях и по совокупности назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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