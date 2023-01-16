Экс-глава ДУИ Виктор Федоренчик снова предстал перед судом

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Виктора Федоренчика. Ранее он занимал должность руководителя департамента управления имуществом.

По версии следствия, замруководителя департамента управления имуществом принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. Несмотря на то, что несколько квартир не отремонтировали по муниципальному контракту с 2021 г., заместителем ДУИ принял работы от подрядчика ООО "ЛАГЕРТА" без замечаний. Фирма получила оплату 135 тыс. руб. из городского бюджета.

По данным Волга Ньюс, Федоренчик не признал вину. По одной из версий защитников, виноваты могут быть не чиновники, а специалисты из центра соцобслуживания. Планируется, что сам Федоренчик выступит в суде 23 января. Обвиняют бывшего чиновника в двух эпизодах по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). С учетом прошлой судимости Федоренчику грозит реальное лишение свободы.

Напомним, Виктор Федоренчик и руководитель управления по жилищным вопросам департамента Александр Гаранин были уволены по представлению прокуратуры. Они ранее попадали под суд за махинации с квартирами для сирот. Ленинский районный суд признал экс-чиновников виновными и назначил два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.