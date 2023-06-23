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Преступления Происшествия

Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 июня, в Самаре правоохранители задержали бывшего руководителя департамента управления имуществом города Виктора Федоренчика.

Фото: Архив «ВН»

"В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в связи с незаконным переводом помещений общежитий городского округа в состав социального жилого фонда и последующей их приватизации. 23 июня 2023 года Федоренчик задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в ИВС. Возможно установление его причастности еще в 55 аналогичных эпизодах", - сообщил источник в силовых структурах.

Известно, что 24 июня должен быть решен вопрос о мере пресечения в отношении Федоренчика. Также сообщается, что новые нарушения вскрылись при проверке, организованной сотрудниками прокуратуры.

Напомним, ранее Федоренчик уже дважды был под судом. Сообщалось, что замруководителя департамента управления имуществом принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. Несмотря на то что несколько квартир не отремонтировали по муниципальному контракту с 2021 г., заместитель руководителя ДУИ принял работы от подрядчика ООО "ЛАГЕРТА" без замечаний. Фирма получила оплату 135 тыс. руб. из городского бюджета.

До того Виктор Федоренчик и руководитель управления по жилищным вопросам департамента Александр Гаранин были уволены по представлению прокуратуры. Они на тот момент подпадали под суд за махинации с квартирами для сирот. Ленинский районный суд тогда признал экс-чиновников виновными и назначил, соответственно, два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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