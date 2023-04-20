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Суды Происшествия

В Самаре огласили приговор бывшему замглавы ДУИ Виктору Федоренчику

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, Ленинский районный суд вынес приговор бывшему замглавы ДУИ Самары Виктору Федоренчику. Его признали виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, замруководителя департамента принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. Хотя несколько квартир не отремонтировали по муниципальному контракту с 2021 г., Федоренчик принял работы от подрядчика ООО "ЛАГЕРТА" без замечаний. Фирма получила 135 тыс. руб. из городского бюджета.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 19 апреля Виктора Федоренчика признали виновным в двух преступлениях и по совокупности назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Также его на два года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных и муниципальных органах власти. Приговор еще не вступил в законную силу.

Кроме того, суд отметил, что прежний приговор, вынесенный Федоренчику в октябре 2022 г., следует исполнять самостоятельно.

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